Managerul Spitalului Universitar a fost demis

Potrivit unei informari a MS, decizia vine in urma propunerii Corpului de Control al ministerului care arata intr-o Nota ca, la nivelul unitatii sanitare, s-au constatat mai multe deficiente de management, dar si ca, in aceste zile nu au fost luate masurile necesare si suficiente pentru prevenirea infectarii cu noul coronavirus (COVID 19) atat in randul pacientilor, cat si al personalului medical."De asemenea, in Nota intocmita de Corpul de Control se arata ca, in cursul anchetei epidemiologice efectuate in data de 21 martie, in cadrul spitalului au fost luate masuri procedurale abia dupa confirmarea infectarii pacientilor cu noul coronavirus", precizeaza ministerul.Adriana Nica va fi inlocuita la conducerea spitalului de Catalin Carstoiu.