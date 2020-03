Medicii de la spitalul din Rosiorii de Vede refuza sa devina unitate pentru COVID-19 si ameninta cu plangere penala: Nu avem oameni, nu avem dotari!

Mesajul medicilor

Iata petitia

Edil: Incercam sa reducem riscurile

Zeci de cadre medicale sunt efectiv revoltate ca li se pune in spate responsabilitatea tratarii persoanelor infectate cu noul tip de virus si refuza sa accepte acest lucru, motivand ca spitalul nu dispune de dotarile necesare si nici nu are personal suficient.Situatia de la Rosiorii de Vede a fost reflectata de presa locala, cotidianul " Teleormanul " a publicat un memoriu semnat de cei 36 de medici, iar " Liber in Teleorman " a scris despre lipsurile din unitatea medicala. Printre alte neajunsuri,Nu mai putin de 36 de medici care-si desfasoara activitatea la Spitalul Caritas din Rosiorii de Vede au semnat deja un memoriu, in care semnaleaza numeroasele probleme cu care se confrunta unitatea medicala, atat in ceea ce priveste lipsurile materiale, cat si lipsa medicilor specialisti," mai scrie Teleormanul.Pe 24 martie, o petitie semnata de medici, care dezvaluia situatia din aceasta unitate medicala, a strans 500 de semnaturi. Aceasta este intitulata: Nu transformati Spitalul Municipal Rosiorii de Vede in spital suport pentru tratarea bolnavilor de COVID-19! Potrivit medicilor, demersul acestora urmeaza sa fie adus la cunostinta atat forurilor competente profesional - Departamentul pentru Situatii de Urgenta, Directia de Sanatate Publica, precum si Ministerul Sanatatii -, cat si presei.," se arata in petitie.Noi, medicii incadrati in Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede, Teleorman, luand act de propunerea/decizia adoptata de a desemna Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede ca si spital de tip suport pentru COVID-19, din data de 24 martie 2020, va aducem la cunostinta ca in contextul pandemiei COVID-19 toate sectiile si compartimentele din spitalul nostru, semnalam urmatoarele:1. Lipsa circuite de bio-securitate in conditii de pandemie pentru personalul medical si pentru fluxurile de pacienti;2. Nu exista suficiente rezerve cu grup sanitar si media paturilor aferente unui grup sanitar este de 20 de paturi;3. Nu exista posibilitatea de oxigeno-terapie la patul bolnavilor, existand doar 5 prize de oxigen pentru 268 de paturi la nivel de spital;4. Nu exista posibilitatea de monitorizare a functiilor vitale a pacientilor cu aparatura adecvata;5. Nu exista console pentru fluide medicale, injectomate, infuzomate, pompe de nutritie, stimulatoare cardiace, EEG,aparate de monitorizare hemo-dinamica (masurare debit cardiac, masurare perfuzie cerebrala), echipamentepentru intubatii dificile, aparate de radiologie mobile pentru pacientul critic in context epidemiologic, aparate deepurare extra-renala, echipamente de aspiratie individuala la fiecare pat, aparatura medicala pentru prevenirea sitratamentul hipotermiei, defibrilatoare la nivelul blocului operator, echipamente de analiza gaze,hemograma,coagulare in regim de urgenta, sisteme anti-poluare pentru gaze anestezice la nivelul blocului operator, etc.;6. Lipsa personal medical de specialitate:* Existenta unui singur medic ATI - fara linie de garda;* Existenta unui singur medic specialist medicina de urgenta la CPU;* Existenta unui singur medic infectionist;* Existenta unui singur medic pediatru cu norma intreaga la sectia pediatrie cu referate inaintate autoritatilor DSP, MS si autoritati publice locale inca din 2019;* Inexistenta unui medic epidemiolog la nivelul spitalului.7. Medicul de garda pe linia specialitati medicale asigura asistenta medicala de urgenta in urmatoarele sectii sicompartimente: ATI, Medicina Interna, Cardiologie, Oncologie medicala, Boli Infectioase, si CPU, depasindu-si competenta:8. Medicul de garda pediatrie asigura linie de garda pentru CPU Pediatrie, Sectie Pediatrie si Compartiment Neonatologie, depasindu-si competentele;9. Serviciul de Radiologie imagistica nu are activitate continua 24/7;10. Nu avem Computer Tomograf decat in sistem privat, doar 8 ore/zi de Luni pana Vineri;11. Spitalul Municipal Caritas - Rosiorii de Vede face parte din cele 15 centre de tratament a bolilor rare - Boala HUNTER la nivel national, program aflat in monitorizare si evaluare continua, pacientii avand risc vital in contact cu pacienti COVID-19.Primarul orasului Rosiori de Vede a postat, miercuri, un mesaj pe Facebook in care arata ca impartaseste ingrijorarea adusa de organizarea unitatii Caritas in spital pentru tratarea COVID-19: ""Decizia legata de aceasta schimbare a fost luata de catre DSP si Prefectura Teleorman, avizata de Ministerul Sanatatii, in contextul situatiei de urgenta decretata la nivel national.Este important sa respectam masurile de autoprotectie recomandate, sa fim solidari si sa avem incredere unii in ceilalti," scrie edilul.