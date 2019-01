Medicii de la Spitalul Judetean din Craiova protesteaza si refuza sa manance daca nu primesc masa si rezidentii

Ziare.

Medicul Liviu Vasile, de la Spitalul Judetean Craiova, a postat, pe pagina sa de Facebook, ca refuza sa manance la cantina unitatii medicale, daca nu primesc masa si medicii rezidenti."Maine (joi - n.red.) sunt de garda. Refuz sa mananc in cantina SCJUC. Contractul cu 'furnizorul de servicii' trebuie reziliat. Avem bucatarie si personal ce poate asigura masa pentru toti medicii de garda", a scris medicul.Mai mult, medicul spune ca, alaturi de alti colegi ai sai, vor merge sa manance un sandwich impreuna cu rezidentii, in fata cantinei, in semn de protest."Mancam maine (joi - n.red.) un sandwich in fata 'cantinei' cu rezidentii? Cine se inscrie? (...) . Sunt aproximativ 26 rezidenti de garda. 5 paini feliate, 500 g. bacon, 500 g. cascaval...ceva servetele... si o apa...", a mai scris medicul Liviu Vasile.Mai multi doctori au raspuns apelului facut de Liviu Vasile.Protestul medicilor vine dupa ce conducerea Spitalului de Urgenta Craiova a postat un anunt in sediul institutiei care a fost ulterior publicat pe Facebook, potrivit caruia medicii rezidenti trebuie sa isi plateasca meniul incepand cu data de 1 ianuarie . Masa va fi asigurata in mod gratuit doar pentru medicii specialisti si primar, iar rezidentii vor plati 10 lei meniul.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a precizat ca salariul rezidentilor este incadrat intre 2.500 si 6.000 de lei, iar achitarea contravalorii de 10 lei de doua ori pe luna nu reprezinta un efort financiar mare."Medicii rezidenti nu beneficiaza de norma de hrana, de aceea mancare in garda. Firma de catering - care asigura gratuit pentru ca asa dorea - la un moment dat a spus: Sunt mai multi medici rezidenti nu mai dorim sa le asiguram norma. Si atunci spitalul a spus: Daca doriti sa luati masa, o puteti face contra sumei de zece lei. A fost doar o chestiune de Craiova. Un medic rezident are incepand de la 2.500 de lei in primul an, pana la 6.000 in ultimul an. Deci, zece lei de doua ori pe luna nu cred ca ar fi foarte mult", a spus ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, la Realitatea TV.