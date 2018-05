Medicul Gheorghe Burnei e acuzat de ucidere din culpa

Ziare.

El a fost joi la Parchet pentru a i se aduce la cunostina acuzatiile, insa a refuzat sa faca declaratii cand a ajuns, potrivit mai multor televiziuni de stiri.Medicul este acuzat de ucidere din culpa in cazul unei paciente care nu a supravietuit unei interventii chirurgicale. Este vorba despre o fetita care trebuia operata la coloana - interventie ce urma sa fie o premiera medicala la noi in tara.Intamplarea a avut loc in 2013. O familie din Brasov a apelat la chirurgul ortoped pentru o operatie de indreptare a coloanei vertebrale, insa interventia nu a decurs asa cum trebuia. Minora a murit pe masa de operatie.Initial, procurorii au deschis un dosar de moarte suspecta, insa raportul legistilor a dezvaluit ca, de fapt, a fost vorba despre o eroare medicala.Amintim ca in cazul celebrului medic exista 17 acuzatii de coruptie, dupa ce anchetatorii au descoperit la perchezitii efectuate in biroul lui de la spitalul "Marie Curie" sumele de 13.343 de lei, 5.015 de euro si 750 de dolari, bani ce ar fi fost primiti de la parintii copiilor operati, drept mita.Medicul Burnei mai este acuzat si ca a facut experimente pe copii.