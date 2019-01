Mesaj pentru medici: Daca esti rezident, nu poti manca gratuit la bucataria spitalului UPDATE Ce spune ministrul Sanatatii

Update

Conducerea Spitalului de Urgenta Craiova a postat anuntul la sediul institutiei si publicat apoi pe Facebook, potrivit caruia medicii rezidenti trebuie sa isi plateasca meniul incepand cu data de 1 ianuarie."Va rugam sa informati medicii rezidenti care efectueaza garzi in sectia dumneavoastra ca spitalul va asigura masa doar pentru medicii specialisti sau primari. Medicii rezidenti care doresc sa manance la bucatarie a spitalului o pot face contracost", a fost anuntul facut de spital.Managerul Spitalului Clinic de Urgenta Craiova, Eugen Georgescu, a confirmat masura luata si a precizat ca in unitatea sanitara sunt aproximativ 100 de medici rezidenti.Ministrul Sanatatii a comentat situatia de la Craiova si a spus ca medicii rezidenti nu beneficiaza de norma de hrana. Mai mult, Sorina Pintea e de parere ca 10 lei de doua ori pe luna nu e mult de platit."Medicii rezidenti nu beneficiaza de norma de hrana, de acea mancare in garda. Firma de catering asigura gratuit pentru ca asa dorea. La un moment dat, firma a spus: sunt mai multi medici rezidenti, nu mai dorim sa le asiguram norma. Si atunci spitalul a spus- daca doriti sa luati masa contra a zece lei. A fost doar o chestiune de Craiova. Un medic rezident are salariul incepand de la 2.500 in primul an, pana la 6.000 in ultimul an. Deci,, a comentat Sorina Pintea, la realitatea TV.Surse din cadrul spitalului au declarat, pentru Mediafax, ca firma care asigura hrana inSpitalul Clinic de Urgenta Craiova, serviciul fiind externalizat, nu a mai vrut sa asigure gratuit mancarea rezidentilor invocand costurile prea mari.Potrivit unui comunicat transmis de reprezentantii Spitalului Clinic de Urgenta Craiova, miercuri, unitatea medicala nu a asigurat niciodata in mod gratuit masa medicilor rezidenti in timpul garzii, hrana fiind data de furnizorul de servicii care a suportat contravaloarea."Incepand cu data de 01.01.2019, medicii rezidenti au fost informati ca pot servi masa in continuare, dar contracost, contravaloarea fiind de 10 lei/zi, conform legislatiei in vigoare. Deci spitalul nostru nu a schimbat nicio regula in ceea ce priveste asigurarea meselor medicilor rezidenti", se arata in documentul citat.