Ministerul Sanatatii a lansat licitatia pentru spitalul regional din Cluj-Napoca

Licitatia vizeaza achizitia de "servicii de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic necesar executiei lucrarilor aferente proiectului "Construirea Spitalului Regional de Urgenta Cluj" si servicii de asistenta tehnica".Durata contractului este estimata la 132 luni (11 ani), iar tipul procedurii este licitatie restransa.Media cifrei de afaceri globala pentru ultimii 3 ani financiari (2016, 2017, 2018), in cazul companiilor interesate, trebuie sa fie cel putin egala cu 68,6 milioane lei.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a prestat, in ultimii 5 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, servicii de proiectare pentru cladiri civile publice, in valoare cumulata de cel putin 68,6 milioane lei, fara TVA, in cadrul a maximum 3 contracte.Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 17 februarie 2020.