Ministerul Sanatatii solicita masuri urgente dupa ce trei spitale din Bucuresti au ramas fara apa calda si caldura

Reprezentantii Ministerului Sanatatii, au informat, joi, ca au verificat situatia in unitatile sanitare de pe platforma Fundeni, afectate de intreruperea agentului termic si mentioneaza ca spitalele in cauzaCele trei unitati medicale afectate sunt Institulul Oncologic Bucuresti, Institutul Clinic Fundeni si Institutul pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu. Totodata si DSP Bucuresti va dispune verificari la fata locului.Ministerul Sanatatii atrage atentia asupra faptului ca lipsa agentului termic poate afecta calitatea actului medical si a solicitat Primariei Capitalei sa ia masuri urgente cu privire la activitatea si modul de comunicare al Regiei RADET.Unitatile afectate vor folosi surse alternative pentru asigurarea caldurii si a apei calde pana la remedierea situatiei, informeaza secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, prof.dr. Horatiu Moldovan."Am vorbit cu managerii celor trei unitati sanitare pentru ca am vrut sa verific ca pot fi asigurate conditiile necesare continuarii ingrijirilor medicale de care au nevoie pacientii.", a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, prof.dr. Horatiu Moldovan, prin intermediul informarii.Potrivit aceleiasi surse, la fata locului a fost trimisa si o echipa din cadrul DSP Bucuresti."Suplimentar, am cerut reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica Bucuresti sa verifice la fata locului care este situatia si sa indrume echipele de management pentru a lua masurile necesare care se impun. Dar este regretabil ca evenimente de aceasta natura continua si nu putem fi de acord ca, in plina iarna, pacientii sa fie pusi in astfel de situatii", a completat acesta.RADET anunta joi ca, urmare a unei avarii produse pe Magistrala de termoficare 2Dn 600, veche de 43 de ani, se sisteaza furnizarea agentului termic pentru un interval de maximum 24 de ore in zona Fundeni.