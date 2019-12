Ministerul Sanatatii: Suspendarea acreditarii nu afecteaza functionarea spitalului Floreasca si nici contractul cu CNAS

Ziare.

Masura a fost activata ca urmare a necomunicarii catre ANMCS in termenul legal de 24 de ore a evenimentului nefericit din 22 decembrie 2019, in care o pacienta a ars pe masa de operatie, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului Procedura suspendarii acreditarii este activata, aceasta posibilitate fiind introdusa in decembrie 2019, conform Regulamentului de Organizare si Functionare al ANMCS.Conform acestui regulament, spitalul are obligatia cade la suspendare, managerul unitatii sa prezente un plan de masuri pentru remedierea elementelor ce au dus la aparitia evenimentului advers., va urma o vizita de lucru cu experti ANMCS pentru a verifica stadiul implementarii planului de masuri si daca rezultatele sunt pozitive, presedintele autoritatii poate emite ordin de ridicare a suspendarii acreditarii.. Ministerul Sanatatii saluta echipele de profesionisti din salile de operatii si personalul medical din spital pe care-l asigura de tot suportul necesar, se mai arata in comunicat."Nu am pus niciodata la indoiala calitatea medicilor din Spitalul Floreasca. Sunt niste profesionisti. Acel incident din sala de operatie nu reprezinta un stigmat pe frontispiciu unitatii spitacilesti. Cauzele acestuia trebuie analizate cu atentie, pentru a se lua masurile corecte, caSpitalul Floreasca ramane aceiasi unitate de elita, unde cei mai buni specialisti asigura urgentele in capitala, 24 de ore din 24, iar", a declarat secretarul de stat, conf.dr. Horatiu Moldovan.