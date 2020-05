Misiunea "Viziere gratuite pentru prima linie" continua si are nevoie de donatii

Ziare.

com

Programul Viziere.ro a inceput pe 18 martie, cu o echipa de voluntari care, prin fonduri proprii si sponsorizari, a demarat productia de viziere pentru cei din prima linie, implicati in combaterea COVID-19.Obiectivul initial a fost sa produca si sa doneze 10.000 de viziere catre cadrele medicale din prima linie in lupta cu COVID-19. Dar cererile au depasit cu mult asteptarile si lista de solicitari continua sa creasca.In prezent, la nivel national, s-au donat in jur de 200.000 de viziere catre 1.265 de unitati medicale din prima linie si nu numai. Lista unitatilor este disponibila aici: http://viziere.ro/spitale/ Solidaritatea si-a spus cuvantul si a completat acolo unde era nevoie, prin eforturile si dedicarea unei echipe de peste 2.000 de voluntari care a ales sa se implice activ pentru cei din prima linie.Actiunea civica prin care se produc viziere gratuite pentru personalul din prima linie impotriva COVID-19 s-a transformat rapid intr-un program national cu impact puternic, iar astazi, prin Viziere.ro si numai impreuna cu partenerii din proiect, am reusit sa:Aceste cifre se actualizeaza zilnic pe site-ul www.viziere.ro sau https://www.facebook.com/viziere.ro Implica-te si alatura-te acestui panou de onoare care sprijina activ prima linie!Printre companiile care au sustinut sau au sponsorizat pana acum proiectul se numara Banca Transilvania, Valrom Industrie, Antalis Romania, BASF Romania, Fundatia Fan Courier, KPMG, Flexicom, JJ Displays, BDLemnTech, Autonomous Flight Technologies, We mesh up, Autonom, Verla, CyberSwarm, NN, Forward Interactive, Rubin 2000, CutOut, Magna International, H3, FabLab, Kaustik, Asociatia ROTA, Rotary Club Bucuresti iar lista integrala cu sponsorii si partenerii este disponibila pe Viziere.ro sau viziere.ro/centre Un proiect implementat de comunitatea de makeri Viziere.ro prin organizatiile partenere THE PLOT, THE CRAFT, Nod makerspace si Asociatia Societatea Studentilor in Medicina din Bucuresti.Persoanele fizice pot dona direct prin card.RON -> https://secure.mobilpay.ro/buy-product/1h7bm8er EUR -> https://secure.mobilpay.ro/buy-product/1h7bm9er ASOCIATIA SSMBCod Fiscal: 18797296RON: RO04BTRLRONCRT0254704901EURO: RO24BTRLEURCRT0254704902Deschis la Banca Transilvania, Divizia pentru Medici BucurestiDescriere tranzactie: Stare de urgenta/Viziere PETDaca esti in prima linie si ai nevoie de viziera, completeaza formularul de aici