Mobilizare impresionanta sa fie gasit un antibiotic pentru politistul ranit cu sabia: Lipseste cu desavarsire din spitalele din Romania

"Pentru continuarea tratamentului, colegul nostru Sfichi Ciprian are nevoie de acest antibiotic ce nu se mai producec in Romania. Daca aveti cunostinte in strainatate, rugam distribuiti", au postat colegii politistului ranit.Din fericire, situatia s-a rezolvat si antibioticul Linezolid a ajuns la pacient: "Multumim, respect! Datorita mobilizarii ed care sunt sincer impresionat, am gasit tratamentul necesar! Multumiri din partea familiei si respectele mele! Doamne-ajuta tuturor!".Situatia a fost remarcata de fostul ministru al Sanatatii, Vlad Voiculescu "Sa ai 35 de ani, sa fii politist pentru ca asa ti-ai dorit dintotdeauna, sa mergi in misiune, un nenorocit sa iti crape capul cu sabia, sa isi pozeze duamna ministru manichiura langa tine dar apoi colegii sa trebuiasca sa faca un apel public pentru a gasi un antibiotic ca sa nu mori in spital...", a scris Vlad Voiculescu pe Facebook Fostul ministru isi incheie postarea cu o intrebare: "? Ne avem doar unii pe ceilalti" si a atasat o poza cu ministrul de Interne de pe 10 decembrie 2017 cand aceasta l-a vizitat pe Dan Ciprian Sfichi la spital.Pe 12 decembrie, Ministerul de Interne a postat pe Facebook un apel umanitar la donatii pentru tanarul politist ranit de interlopi.Pozitia ministerului a fost aspru criticata de politistii din Sindicatul Diamantul care spuneau atunci ca "gestul ar putea sa para unora nobil", dar "in realitate este de-a dreptul hidos, traumatizant"."Cum sa apeleze un minister la mila publica pentru ajutorarea financiara a unui politist ranit la datorie? Ce mesaj transmite politistilor, ministrul MAI?", a fost reactia Sindicatului Diamanatul pe Facebook.La inceputul lunii decembrie 2017, politistul de 35 de ani care lucra la Trupele Speciale a fost lovit in cap cu o sabie in timp ce participa la o perchezitie intr-o casa in care se afla unul dintre capii unei grupari de traficanti de droguri Dupa ce a iesit din coma si a fost operat de mai multe ori, Dan Ciprian Sfichi si-a revenit si a inceput procesul de recuperare. Politistul are nevoie de recuperare pentru redobandirea functiilor motorii.Dan Ciprian Sfichi lucreaza de 12 ani in Politia Romana, este casatorit si are doi copii.