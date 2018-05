Negocieri pe sporuri: Sindicalistii Sanitas se intalnesc cu reprezentantii Ministerului Sanatatii

Ziare.

"Miercuri asteptam sa se intample ceea ce ne asteptam de peste un an de zile, sa inteleaga ca trebuie eliminat plafonul de 30% si sa reincerce aducerea unui nou regulament de sporuri, astfel incat spitalele de gradul 1 si spitalele de urgenta sa beneficieze de sporurile cele mai mari si de acolo sa mearga catre spitalele orasanesti sau comune", a declarat presedintele Federatiei Sanitas Bucuresti, Viorel Husanu.Totodata, Husanu a spus ca spera ca la negocierile de miercuri vor fi prezenti si reprezentantii ministerelor Muncii si Finantelor."Cu Sorina Pintea ne-am tot intalnit. Eu sper sa vina si cineva de la Ministerul Muncii si de la Ministerul de Finante. Din punctul meu de vedere, Sorina Pintea a inteles situatia si eventual ne sustine, dar, daca in ansamblu Guvernul nu vrea sa rezolve problema, degeaba ne intalnim doar cu Pintea. (...) Daca nu se rezolva situatia, ne vom mentine calendarul de greva", a adaugat Viorel Husanu.Aproximativ 10.000 de angajati din sanatate au protestat, saptamana trecuta, in fata Guvernului, nemultumiti de reducerile salariale cauzate de plafonarea sporurilor.Sindicalistii reamintesc ca, daca nu se va rezolva problema veniturilor, atunci vor incepe o greva de avertisment, pe 7 mai, si greva generala pe 11 mai. Acestia sustin ca sunt scaderi salariale in domeniu cuprinse intre 500 si 1.100 de lei.