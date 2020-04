Nelu Tataru, acuzat ca ignora nevoile judetului Timis, unde sunt mai multe cazuri de coronavirus. Acuzatii si la Prefectura

Acuzatii si la Prefectura Timis

Presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a scris pe pagina sa de Facebook, ca ministrul Sanatatii ignora nevoile judetului.. Iata doar patru dintre problemele imediate de la nivelul judetului Timis, pe care as fi dorit sa le abordez cu ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Din pacate, in timp ce ma aflu in judet, in mijlocul focarului de Coronavirus de la Sacosu Turcesc, unde o comunitate intreaga este speriata si asteapta sprijin, aflu "pe surse", ca ministrul are intalniri, mai mult sau mai putin politice, in Timisoara, cu spuma liberalilor de aici. L-as fi luat cu mine, poate aveam ocazia, in masina, pe drum, sa-i explic cum am gasit resurse, la Consiliul Judetean, sa ajutam spitalele din judetul Timis, in timp ce", a scris Dobra pe Facebook.In Primaria comunei Sacosu Turcesc din judetul Timis cel putin doua angajate au fost infectate cu coronavirus, iar tot personalul a intrat in izolare la domiciliu. Primarul Gaberiel Killler a prezentat situatia Comitetului pentru Situatii de Urgenta Timis care la randul sau a solicitat Ministerului de Interne carantinarea localitatii. Deocamdata nu a sosit un raspuns oficial din partea MAI.Sefa DSP Timis, Mariana Radulescu, a lansat mai multe acuzatii la adresa Prefecturii Timis, a Comitetului pentru Situatii de Urgenta, a Primariei Timisoara si a conducerii Spitalului Municipal, care are in subordine Maternitatea Odobescu, unitate sanitara inchisa inca de marti seara dupa ce mai multe asistente au fost infectate cu coronavirus.Sefa DSP spune ca decizia inchiderii maternitatii nu s-a luat de catre DSP, care nu a facut ancheta epidemiologica. Mariana Radulescu afirma ca a aflat din presa ca maternitatea va fi redeschisa joi."Pentru corecta informare a opiniei publice, sunt in masura sa va aduc la cunostinta urmatoarele aspecte, menite sa lamureasca episodul carantinarii Maternitatii Odobescu din Timisoara. In primul rand, este absolut falsa afirmatia conform careia DSP Timis sau Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta ar fi instaurat carantina la Maternitatea Odobescu. Total falsa, neadevarata si, in acelasi timp, si minicinoasa!Cea mai buna dovada in acest sens sunt declaratiile publice ale directorului Spitalului Municipal Timisoara, de ieri seara, afirmatii care ne-au socat pe toti: 'Am carantinat, inchidem maternitatea, testam tot personalul. Sunt in jur de 80 de persoane in acest moment in spital si nu pleaca nimeni acasa pana nu aflam rezultatele testelor'", afirma Radulescu in scrisoare.Tot din presa, spune Radulescu, a aflat ca maternitatea va fi redeschisa joi dimineata."(...) Tot din presa, noi cei de la DSP Timis am citit comunicatul emis de Prefectura Timis, in care se mentioneaza si se anunta ca in cadrul sedintei Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost prezentata ancheta epidemiologica efectuata de Directia de Sanatate Publica Timis la Maternitatea Odobescu si, la propunerea DSP, s-a decis ca unitatea medicala se va putea redeschide maine, 2 aprilie, la ora 8.Si de aceasta data, din nou fals. In primul rand, pentru ca DSP Timis nu a cerut/nu a propus acest lucru si nici nu ar fi avut cum sa procedeze in aceasta directie, enuntata de catre Prefectura Timis, din doua motive mari si late. In primul rand, asa cum am afirmat, deja, nu DSP Timis a decis carantinarea Maternitatii Odobescu deci, logic, nu avea cum sa fie de acord cu ridicarea acesteia. Altfel spus, nu am fi putut ridica un embargou pe care nu noi l-am instaurat!In al doilea rand, deciziile de carantinare se iau prin ordin/hotarare de prefect, ca urmare a unui vot in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, decizie care nu exista si ordin de prefect care nu exista. Si nici nu ar fi avut cum sa existe o asemenea hotarare, atata timp cat,", mai scrie Radulescu in scrisoare.Mariana Radulescu spune ca decizia de carantinare a maternitatii a fost luata unilateral de managerul Olimpia Oprea.Reprezentantii Spitalului Municipal Timisoara au anuntat, marti seara, ca Maternitatea Odobescu, care apartine de aceasta unitate medicala, va fi inchisa pentru dezinfectie, dupa ce mai multe asistente medicale au fost infectate cu coronavirus.Miercuri seara, Prefectura Timis a transmis un comunicat in care arata ca in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a decis redeschiderea maternitatii, joi dimineata, la ora 8.00, dupa ce va fi finalizata dezinfectia. Pacientele internate in aceasta maternitate au fost transferate la un spital privat din Timisoara.