Niciun spital cu sectie de mari arsi nu a avut loc pentru un tanar cu arsuri grave. Familia cere transfer in strainatate

"Pacientul are arsuri pe 50% din suprafata coruporala. Se afla la Universitar de vineri. Este un pacient complex, pentru ca are si un politraumatism, nu este doar ars. Nu a existat niciun loc la un spital de mari arsi in Bucuresti si este tratat de medicii de la Spitalul Universitar", a spus, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al institutiei medicale, Silvia Nica.Potrivit sursei citate, familia tanarului doreste sa il transfere in strainatate pentru a fi tratat.De altfel, Mihai Grecea, unul dintre supravietuitorii incendiului din Colectiv, a scris pe pagina sa de Facebook ca pacientul nu a putut fi transferat din cauza birocratiei."Desi anul trecut am ajuns cu Ministerul Sanatatii, dupa un an de parlamentari, la un acord si a fost elaborat un mecanism de transferare in strainatate a pacientilor cu arsuri grave care nu pot fi tratati in Romania, ordinul de ministru, aprobat de Sorina Pintea, nu a mai fost publicat niciodata in Monitorul Oficial pentru ca nu a avut si restul de semnaturi de pe traseul de avizare.A picat guvernul, a picat si OMS-ul, adica n-a mai apucat sa fie dat. Suntem exact in situatia de la Colectiv in privinta transferurilor arsilor. Totul e in pixul ministrului bolii si al secretarilor sai de stat", a scris Grecea pe pagina sa de Facebook.Pe de alta parte, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii spune ca pacientul nu a putut fi transferat in strainatate, desi acceptul institutiei pe care o reprezinta exista deja."Aseara am avizat trasnferul in strainatate. Discutiile sunt cu centrul de arsi din Bruxelles, care fiind un caz de politrauma, inca analizeaza acceptul.Suntem in discutii si cu AKH din Viena. Acceptul nostru pentru transferul in strainatate este dat. Mai ramane se obtinem acceputul uneia dintre cele doua clinici", a spus secretarul de stat, la Digi 24.