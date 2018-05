Noi blocaje in plata salariilor din Sanatate: Angajatii nu-si iau banii pentru ca managerii nu stiu ce va face Guvernul

Are Guvernul bani pentru ce a promis?

cifra a ajuns la 4,6 miliarde de lei

Insa modificarea acestei legi, chiar si prin ordonanta de urgenta, dureaza, fiind nevoie de avize ale comisiilor de specialitate din ministere, de avizul Consiliul Economic si Social, astfel incat cel mai devreme in sedinta de Guvern de joia viitoare s-ar putea rezolva.Adica dupa data la care angajatii din sistemul sanitar ar fi trebuit sa-si primeasca salariile. Managerii de spitale par sa prefere sa vada exact ce va face Guvernul si cum va transpune in ordonanta intelegerea cu sindicatele, astfel incat au aparut situatii in care angajatii au fost anuntati ca nu-si primesc banii la timp.Este cazul celor de la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni" din Capitala, unde personalul a fost informat ca pe data de 15 primeste doar 50% din bani, urmand ca cealalta jumatate sa fie virata in jurul datei de 22 mai, informeaza Realitatea Tv.Conducerea Bagdasar nu a putut fi contactata pentru a oferi un punct de vedere. Insa, la o prima vedere, pot fi distinse limpede doua posibile motive ale "suflatului in iaurt". Unul ar fi ritmul cu care Guvernul schimba legi esentiale, cum ar fi cea a Salarizarii sau "revolutia fiscala". Ambele promiteau beneficii pentru toata lumea, dar au ajuns sa produca incertitudine maxima pentru orice manager, fie el privat sau din sistemul de stat.Un al doilea motiv poate fi faptul ca drepturile pe care le-au obtinut sindicatele din Sanatate la negocieri inseamna si bani. Daca pe vechile prevederi s-a ajuns in doar o luna la blocaje, ce garantii exista ca acum vor fi bani, desi e nevoie de mult mai multi?La inceputul lunii martie, cand inca nu erau finalizate negocierile pe regulamentul de sporuri, vicepresedintele Sanitas Mircea Ciocan ne declara ca majorarile de salarii si mentinerea sporurilor la nivelul lunii februarie ar inseamna cheltuieli de 3,9 miliarde de lei de la buget, mai mult decat estimarile initiale ale Guvernului , care avansase suma de 2,9 miliarde de lei. Acum, dupa cum a declarat, intr-un interviu acordat Ziare.com, Iulian Pope, prim-vicepresedintele Sanitas.Daca sunt sau nu bani, a spus ca nu e problema sindicatelor, de vreme ce Guvernul s-a angajat ca va plati de la buget. Daca analizam insa datele din raportul pe executia bugetara din primul trimestru al anului , optimismul ca am depasit criza din Sanatate incepe sa paleasca.Oricum, criza din Sanatate nu doar ca nu s-a sfarsit, dar s-a extins. Cei exclusi de la orice fel de cresteri au continuat protestele, si, pe de asupra, tot sistemul informatic din Sanatate e la pamant, fapt ce a scos medicii de familie in strada. Mai mult, producatorii de medicamente avertizeaza ca daca Guvernul nu ia masuri urgente romanii nu vor mai gasi in farmacii niciun medicament mai ieftin de 25 de lei. Nimic din toate acestea nu au reusit sa primeasca vreo reactie de la Ministerul Sanatatii, cum, de altfel, nu se mai aude nimic, de la niciun alt minister.