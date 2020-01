Noi cazuri de intoxicatie la liceul din Arad, care a avut probleme si saptamana trecuta

Ziare.

com

Nu se stie daca aceste cazuri au legatura intre ele, transmite Digi24.Saptamana trecuta, dupa ce la scoala au fost facute actiunile de dezinsectie si dezinfectie, 40 de elevi au ajuns la spital "In cursul zilei de vineri a avut loc o deratizare in scoala, iar dupa cursurile de luni, unii copii au prezentat diverse simptome, cand erau deja acasa. Au eruptii cutanate, iritatii la ochi sau dureri abdominale, dar nu sunt in stare grava. Verificam daca s-au respectat toate procedurile la efectuarea deratizarii", a declarat atunci seful Directiei de Sanatate Publica (DSP) Arad, Constantin Catana.Intre timp, cursurile au fost suspendate la liceu, dar s-au reluat vineri.In acest caz, politistii din Arad au deschis dosar penal , dupa ce s-a stabilit o legatura directa intre actiunea de deratizare care a avut loc in 10 ianuarie si reactiile pe care le-au avut deja 40 de adolescenti.