Noul sef al Casei Nationale de Sanatate cauta IT-isti si ofera salarii de 5.000 de euro

Ziare.

com

Presedintele CNAS a participat, sambata, la Hackathon4Health - o platforma de colaborare pentru profesionistii IT&C care isi propune dezvoltarea unor solutii digitale si educative care sa faciliteze un acces imbunatatit la servicii medicale, tratamente si solutii inovatoare in domeniul sanatatii."Dorinta mea, apropo de perspective, este ca aceia dintre voi, nu doar cei castigatori, sa inteleaga inclusiv ce sanse au in sistemul de sanatate din Romania.Institutia pe care o reprezint are in vedere ca, pana la sfarsitul acestui an, sa angajeze sase specialisti IT cu salariile mult peste nivelul chiar din piata privata. Avem aceasta perspectiva pe care am construit-o legislativ - 5.000 de euro pe luna este o cifra care sa motiveze pe foarte multi dintre voi si mi-as dori ca inclusiv cei care participa la acest Hackathon sa aiba in vedere aceasta perspectiva", a declarat Razvan Vulcanescu, la eveniment.El a vorbit si despre problemele informatice si de comunicare de la CNAS."Avem o platforma informatica in sanatate, da, este cea mai mare platforma informatica a tarii, da, are si sincope de functionare, asta numai din cauza ca este gestionata de oameni, oamenii evident gresesc si chiar si sistemele informatice uneori mai cedeaza, mai ales atunci cand e vorba de cea mai mare platforma informatica, cel mai mare numar de utilizatori si beneficiari concomitenti ai acestei platforme informatice si atunci noi trebuie sa fim in permanenta in vigilenta si sa avem capacitatea sa o dezvoltam", a spus Vulcanescu.Presedintele CNAS a punctat ca, in mare masura, partea de comunicare a reusit sa o gestioneze. "Am reusit sa construim intr-un timp foarte scurt o echipa care a dus imaginea institutiei de la un anumit nivel pana la o crestere a imaginii pe Facebook de 1.800% in noua luni", a sustinut seful CNAS.La evenimentul care se desfasoara sambata si duminica, studenti, antreprenori si experti din industria IT&C si managementul serviciilor medicale, organizati in echipe, vor crea aplicatii si solutii tehnologice care au potentialul de a contribui la adresarea unora dintre provocarile actuale din domeniul medical si al sanatatii din Romania.Amintim ca, luni, premierul Viorica Dancila a demis-o pe Adriana Cotel din fruntea CNAS . Nu a fost numit un inlocuitor, asa ca atributiile sale au fost preluate de Razvan Teohari Vulcanescu, vicepresedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.