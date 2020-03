Nu avem destule echipamente de protectie: Mai trebuie 2,8 milioane de perechi de manusi si 1,7 milioane de masti

LIVE

Mai exact, conform datelor oficiale, citate de Europa FM, doar intr-o prima faza ar fi necesare 2,8 milioane de perechi de manusi, si exista doar 1,6 milioane acum.In privinta necesarului total, cifra ajunge la sase milioane de perechi de manusi, a spus vicepremierul Raluca Turcan.In materie de masti de protectie, este nevoie de 2,8 milioane si exista doar 1,1 milioane, dintre care doar 150.000 de masti sunt dintre cele mai performante si, implicit, utile in caz de coronavirus."In privinta stocurilor am plecat de la zero, ca sa stie toata lumea cum a intrat Romania in aceasta perioada. In conditiile in care macar la rezervele statului ar fi trebuit sa existe stocuri de diferite echipamente pentru situatii de criza", sustine Turcan.Vicepremierul arata ca s-au gasit companii care sa produca echipamentul de protectie, dar ca a fost mai greu cu materia prima."Am identificat companii romanesti care sa poata sa faca masti, care sa poata sa produca combinezoane. Problema cea mai mare nu o constituie neaparat producerea lor, ci materia prima din care se fac. Am achizitionat inclusiv materie prima pentru ca acestea sa fie echipamente de protectie si nu de fatada", a adaugat Turcan.A.G.