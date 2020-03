Nu se mai fac internari la stat sau privat, se vor externa toti pacientii care nu sunt urgente si se anuleaza consultatiile programate

LIVE

Astfel, incepand de marti, 24 martie, pentru o perioada de 14 zile,"De asemenea, se suspenda consultatiile programate si programabile, in structurile ambulatorii ale spitalelor publice si private.In termen de 48 de ore, de la intrarea in vigoare a ordinului, se externeaza toti pacientii care nu reprezinta urgente si care nu necesita obligatoriu acordarea ingrijirilor medicale in spital", anunta Grupul de Comunicare Strategica.De asemenea, conducerile spitalelor pot decide reorganizarea programului si a permanentei personalului, prin introducerea activitatii medicale in regim de ture si garzi, fara afectarea salarizarii personalului.Amintim ca pana in momentul de fata cinci romani au murit pe teritoriul tarii noastre din cauza coronavirusului. Luni la amiaza, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca au fost inregistrate alte 143 de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 si ca numarul total a ajuns la 576 de persoane. La acea ora, reprezentantii grupului spuneau ca la ATI erau internati 15 pacienti, dintre care 7 in stare grava.A.G.