Nu toti angajatii din Sanatate au vrut sa renunte la greva generala: Nu vreau sa cred ca am fost marionete, masa de manevra

Liderii Sanitas, acuzati ca n-au vrut niciodata, cu adevarat, sa faca greva generala

22.000 de angajati TESA in spitale: Guvernul are principala vina, dar Sanitas nu s-a luptat pentru noi

Sanitas acuza manipulare si spune ca Guvernul n-are bani pentru toata lumea

Astfel, rezolvata sau nu criza din Sanatate, discriminarile si rupturile create intre categariile de angajati par ca se adancesc in loc sa dispara. Unii dintre cei nemultumiti sunt cei de la TESA, personalul tehnic, economic si socio-administrativ.Acestia spun ca s-a renuntat mult prea usor la greva generala si ca cei de la TESA, desi au fost prezenti in numar mare la proteste si mitinguri si au sustinut actiunile Sanitas, au fost ignorati cand a venit vorba de beneficii."Este o nemultumire a Uniunii TESA si cred ca si a altor categorii de colegi care au luptat cot la cot cu Federatia Sanitas si in toate bataliile au fost prezenti, dar in aceasta ultima asa-zisa negociere nu s-a mai intamplat ceea ce am crezut noi.pentru ca cei care au fost in Piata la marele miting au mers cu incredre siNe simtim usor tradati. Punctul 6 din negocieri era legat de ceea ce doream noi, majorari pentru intreg personalul, nu numai pentru o parte. Noi credem ca nu au insistat sisi acesta e motivul pentru care vom convoca de urgenta Biroul Executiv al Uniunii TESA. O decizie finala va fi luata doar de Consiliul National al Uniunii TESA, numai el poate hotari asupra a ceva atat de important precum", a declarat, pentru, Valentin Liviu Chifor, presedintele Uniunii TESA.Sedinta Biroului Executiv va avea loc la acest sfarsit de saptamana, urmand apoi ca decizia sa fie discutata in Consiliul National. Intrebat daca este posibil ca personalul TESA sa decida o greva proprie, Chifor a spus ca nu.Uniunea TESA provine din fosta Federatie TESA, care era o federatie independenta, cum sunt si Sanitas si Solidaritatea Sanitara. In 2013 s-au unit cu Sanitas printr-un protocol de afiliere. Chifor spune ca Uniunea nu poate participa direct la negocieri, pentru ca nu are niciun membru in conducerea Sanitas."E un motiv doar formal, pentru ca ei, daca ar fi dorit, ne-ar fi putut chema la orice negociere. Am solicitat, dar ne-au spus sa avem toata increderea ca ei ne reprezinta si noi ridicam de fiecare data aceste probleme in cadrul Consiliului National si ei ne asigura ca sunt retinute, ca vor lupta pentru ele si nu e nevoie sa fim noi prezenti", a mai spus liderul Uniunii TESA.El sustine ca liderii Sanitas i-au dat impresia ca nu au fost niciodata hotarati sa faca greva generala. Unul dintre indicii, spune Chifor, a venit pe 4 mai, inainte de greva de avertisment, la Consiliul National al Sanitas, cand sefii Federatiei au propus sa fie stabilite doua principale revendicari si, daca Guvernul le accepta, atunci sa renunte la greva generala."Am ramas surprins ca, desi am avut un miting de mare succes, nici liderii Sanitas nu se asteptau la o asemenea participare, liderii de la Sanitas au venit cu ideea aceasta. Si atunci le-am spus 'ce facem cu oamenii care au fost in Piata, cei care au crezut, am iesit cu un scut al Sanitasului pe care scria 'aparam personalul TESA, ii aparam pe biologi, ii aparam pe psihologi, ii aparam pe toti, toti pentru unul si unul pentru toti?'.Oare de ce ne tradam asa de usor si chiar inainte de greva de avertisment? A fost foarte ciudat. De atunci ne-am putut da seama ca exista cel putin o intentie de a se renunta la greva din partea conducerii celei mai de varf, pentru ca in sala si in randul sindicalistilor de rand nu era o parere chiar asa de clara", ne-a mai declarat Chifor.Presedintele Uniunii TESA spune ca vina sindicalistilor e ca au renuntat prea usor la lupta, insa principalul vinovat pentru haosul din sistem si tensiunile dintre categoriile de angajati este Guvernul."Noi suntem nemultumiti ca s-a incheiat aceasta negociere atat de abrupt. S-a mai intamplat un lucru foarte neplacut. La conferinta de final erau dl Leonard Barascu, presedintele Sanitas, si langa el era dl Viorel Rotila, presedintele Solidaritatii Sanitare. Cum a ajuns dl Rotila acolo nu pot sa-mi dau seama pentru ca dansii nu au declarat greva. Ei nu erau in conflict cu Guvernul.Poate ne vom castiga si noi reprezentativitatea noastra, a Uniunii TESA, si sa devenim si noi a treia forta. Noi avem 5.000 de membri in prezent si personalul TESA se ridica in Sanatate undeva la 22.000. Unde sunt ceilalti? O partea la Sanitas, o parte in Solidaritatea si o alta parte sunt neafiliati. Noi avem ca principal obiectiv apararea lor, ceilalti au obiective colaterale. Am fost discriminati chiar si in cadrul Sanitas si problemele noastre au fost trecute din nou la colaterale cand a fost vorba de a se decide ceva", a conchis Chifor.De cealalta parte, Sanitas spune ca pe fondul nemultumirilor create de Legea Salarizarii si regulamentul de sporuri, unele sindicate mici incearca sa profite si sa atraga membri."Acesta a fost mandatul Consiliului National, si presedintele Uniunii TESA a fost de fata cand s-au stabilit limitele negocierilor, in sensul de prag minim. E din pacate o campanie generala, nu vorbesc aici doar de TESA, de manipulare a membrilor sindicatului, cei nemultumiti pe buna dreptate, cei care nu au avut cresteri la nivelul anului 2022", a declarat, pentru Ziare.com, Iulian Pope, prim-vicepresedintele Sanitas.Intrebat cine face aceasta manipulare, Pope a spus ca, "in general, sindicatele mici, de buzunar, care vor sa-si atraga noi membri, e o chestiune inceputa de cateva luni".Liderul Sanitas admite insa ca nu au reusit sa obtina drepturile cuvenite pentru toti angajatii, dar spune ca greva generala este o chestiune serioasa, care implica multe lucruri."Greva nu merge pe categorii profesionale. Greva o face tot sistemul daca o face, e o intreaga complicatie, o asumare in fata legii, nu oricine poate sa decanseze greva, o pot declansa sindicatele reprezentative. Trebuie sa indeplinesti conditiile legii, sa strangi o serie de semnaturi, jumatate plus unu dintre membri, oamenii sa stie ca pe perioada grevei nu vor primi salariu, nu sunt lucrurile foarte simple.Sindicatul reprezentativ, impreuna cu conducerea unitatilor, stabilesc treimea care lucreaza, pentru ca nu poti sa intrerupi efectiv activitatea. Vorbim aici de ingrijirea oamenilor si trebuie asigurate urgentele.angajate in sistemul sanitar.E o problema pe care n-am reusit sa o rezolvam, e adevarat, dar in schimb am eliberat procente importante pentru acordarea sporurilor pentru toti angajatii. Oamenii au avut o perceptie gresita cum ca s-a obtinut pentru doctori. Nu, medicii au spor de garda si acum si e firesc sa aiba, numai ca prin aceste reglementari acest spor va fi eliminat din plafon ceea ce inseamna ca", a conchis Pope.