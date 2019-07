O asistenta a fost filmata cand se rastea la o fata bolnava: Alte calmante nu am, vrei sa te omor eu?

Ziare.

Incidentul a avut loc in urma cu doua nopti. Fata de 16 ani, internata pentru un consult de ortopedie pediatrica avea dureri, iar mama ei a solicitat in repetate randuri ajutor de la asistenta.Initial, cadrul medical a anuntat-o pe apartinatoare ca o da afara din spital, iar apoi a strigat la pacientaAncheta de la spital a pornit dupa ce imaginile cu asistenta care tipa la pacienta au fost publicate in presa.Pe imagini se poate observa cum mama pacientei merge la asistenta si o roaga sa vina pentru ca ii este rau fetei. "Nu am ce sa ii fac si o sa chem gardienii sa va scoata afara daca nu va potoliti", este reactia cadrului medical.Asistenta continua discutia si ii cere femeii sa paraseasca spitalul, pe motiv ca ar fi agitat toti pacientii internati in acea sectie. Cand ajunge la patul fetei, asistenta incepe sa strige la pacienta: "Daca nu te potolesti, o sa chem medicul, o sa te duca in terapie, am reclamatii, alte calmante nu mai am ce sa iti fac, copilule, intelegi? Vrei sa te omor eu?".Reprezentantii unitatii medicale sustin ca adevarul este la mijloc si ca in momentul in care a intrebat-o daca vrea sa o omoare, asistenta s-ar fi referit la faptul ca deja ii daduse prea multe calmante si exista riscul unei supradoxe."A inceput o ancheta interna, urmeaza sa vedem ce s-a intamplat de fapt deoarece, ca in toate aceste filmari, adevarul este la mijloc. Pacienta respectiva primise o multime de tranchilizante si apartinatoarea insista sa i se mai faca pentru ca o doare.Era 2 noaptea, va dati seama, era munca pe acolo, fiind sectie de chirurgie si probabil asistenta a fost putin mai nervoasa. Si cand i-a zis ca vrea sa o omoare, de fapt nu a fost ideea ca sa o omoare pe ea, ca sa ii faca tranchilizante fara recomandarea doctorului, pentru ca apartinatoarea a solictat acest lucru vreo doua ore", a declarat, pentru Mediafax, purtatorul de cuvant al spitalului, Cristian Jianu.Potrivit acestuia, a fost inceputa o ancheta si raspunsul va veni in cateva zile. Tot atunci vor fi stabilite si masurile care se vor lua."Incidentul a avut loc acum doua zile, pacienta are 16 ani si urma ca a doua zi sa o vada ortopedul de copii care nu era de garda, banuindu-se o afectiune pe articulatia respectiva, coxofemurala dreapta", a declarat Cristian Jianu.Pacienta este in continuare in spitalul din Drobeta Turnu Severin si starea ei nu s-a agravat, sustin sursele citate.