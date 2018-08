O asistenta de la un spital din Botosani si-a facut credit cu datele unui pacient

Ziare.

com

Un barbat din comuna Hlipiceni, judetul Brasov, a fost internat la Spitalul TBC din Botosani de doua ori, in 2015 si 2016. El a primit, de curand, o somatie de la un CAR, prin care era anuntat ca, in calitate de girant, trebuie sa achite peste 6.000 de lei, rate pe care nu le mai platise persoana care facuse creditul, respectiv o asistenta a spitalului unde fusese internat.Fiul barbatului a sesizat Politia, intrucat sustine ca tatal sau nu a stiut ca femeia a folosit datele ei pentru a-l face girant, iar asistenta de la Biroul de Internari al Spitalului de Pneumoftiziolgie Botosani este cercetata penal."S-a deschis un dosar penal, fiind efectuate cercetari pentru fals material in inscrisuri oficiale si uz de fals. Se efectueaza cercetari pentru documentarea situatiei de fapt si stabilirea masurilor legale care se impun", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Botosani, Maria Carp.Si conducerea spitalului a declansat, la randul ei, o ancheta disciplinara in acest caz.