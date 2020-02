O asistenta medicala a facut accident vascular, in timpul garzii la Constanta. Colegii dau vina pe stres si epuizare

Ziare.

Colegii sai i-au acordat primul ajutor, iar apoi a fost preluata de un elicopter SMURD si transferata la Spitalul Universitar din Bucuresti, unde va ramane internata cateva zile. Conform cadrelor medicale, femeia are deficit motor si de vorbire.Colegi ai victimei, citati de Agerpres, sustin ca accidentul vascular cerebral s-ar fi produs ca urmare a oboselii, stresului si volumului foarte mare de munca, in conditiile in care la UPU este intotdeauna aglomeratie, bolnavii fiind nevoiti sa astepte foarte mult timp pe holuri.In plus, cadrele medicale sunt afectate si de numarul tot mai mare al reclamatiilor facute de pacientii nemultumiti, o ancheta fiind demarata recent in cazul femeii de 70 de ani care a murit dupa ce a asteptat 16 ore pe un scaun , la Urgenta din Constanta.In ultimii ani, mai multe cadre medicale au murit sau au suferit diverse afectiuni in timpul garzilor, pe fondul epuizarii.