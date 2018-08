O bacterie periculoasa a fost descoperita intr-o sala de operatii a Spitalului Universitar

Ziare.

com

"Departamentul de Prevenire si Control Infectii Nosocomiale colecteaza in permanenta probe din toate ariile terapeutice, conform normelor sanitare interne si internationale. Mai mult, autoexigenta ne impune sa depasim aceste standarde.a fost recoltata in dimineata zilei de 20 august dintr-unaflat in spalatorul de la sala de ginecologie.Toate filtrele din zona, manipulate exclusiv de personalul medical mediu, nu au fost folosite deloc cu 5 zile inainte sa se recolteze probele, respectiv intre 15-19 august. Sala respectiva este utilizata pentru. Asadar, orice posibilitate de propagare sau de infectare a vreunei persoane este nula", au declarat reprezentantii Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti, printr-un comunicat de presa.Acestia mai arata ca bacteria respectiva se dezvolta in apa statuta, iar nefolosirea instalatiilor implica asemenea riscuri."Tocmai de aceea se efectueaza controale in permanenta, iar o eventuala descoperire duce la masuri severe de. Este motivul pentru care. Intrucat in context au aparut precizari legate de controlul Ministerului Sanatatii, mentionam ca acesta s-a incheiat inainte de 14 august si a fost efectuat la cererea managementului SUUB. Se vor analiza cu certitudine si conditiile in care a aparut acest incident numai la unul dintre filtre, desi erau doua, iar daca se vor identifica neconformitati sau abateri de la normele procedurale cu privire la manipularea acestora,conform reglementarilor in vigoare", a mai precizat sursa citata.Dupa ce medicii Spitalului Universitar vor avea rezultatele analizelor, ele vor fi prezentate in cadrul unei conferinte de presa.Bacilul piocianic (bacil Gram negativ) este prezent in stare naturala in apa, uneori pe piele si in tubul digestiv. Pe numele sau stiintific, acesta bacterie este responsabila de grave infectii nozocomiale (dobandite in spital), arata Sfatul Medicului Bacteria este rezistenta la majoritatea antibioticelor, este extrem de agresiva si poate duce la complicatii fatale.