O batrana a fost umilita de un medic la Spitalul Judetean din Ploiesti: Ma ocup de ea daca am timp. E o boschetarita

O femeie din sala de asteptare a spitalului, martora la intamplare, a fotografiat-o pe batrana si a publicat pe pagina sa de Facebook imaginile, unde a povestit tot ce s-a intamplat. Intamplarea a avut loc sambata, 31 martie, la Centrul de primiri urgente a spitalului mentionat."31 martie. Spitalul Judetean Ploiesti, Centru primiri urgente. O batrana adusa cu ambulanta si lasata in sala de asteptare. Orele trec fara ca personalul medical sa-i acorde atentie. Cineva ii da o banana batranei, apoi niste tineri ii aduc o sticla cu apa minerala si un pahar de plastic si o ajuta sa bea (trei pahare de apa a baut, saraca). Opinia publica se face simtita, iar asistenta de la triaj cheama o infirmiera sa o duca in sala", a scris pe reteaua de socializare martora.Ea a povestit ca doi tineri au ajutat-o sa se aseze pe o banca si abia dupa 5 ore a fost chemata in cabinetul medicului, insa acesta a spus ca se va ocupa de ea doar daca o sa aiba timp, pentru ca este o "boschetarita"."Ajutata de doi tineri, o asaza pe batrana care abia se tinea pe picioare intr-un carut si merge in serviciul de urgenta. In sala de asteptare, lumea rasufla usurata. Dupa cinci ore, batranica este bagata in seama. Dar minunea a tinut 10 minute, dupa care batrana este scoasa din nou in sala de asteptare, iar medicul de la urgente, un batranel cu par alb, ii atrage atentia asistentei de la triaj sa nu il mai deranjeze, caci batrana 'este o boschetarita si se va ocupa de ea cand si daca o sa aiba timp'.S-a facut liniste, nimeni nu a mai indraznit sa comenteze, poate din teama ca vom fi considerati boschetari si alungati din serviciul UPU Ploiesti de gardienii care ne urmareau fiecare miscare", a completat Luiza Ilie.Potrivit Adevarul , managerul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti a spus ca nu poate da declaratii momentan, deoarece se fac verificari in acest caz si nu stie exact ce s-a intamplat acolo."Deocamdata nu am numele pacientului si nici nu stiu exact ce s-a intamplat acolo. Medicul de garda este cel care decide daca un pacient trebuie sau nu internat. O sa verificam cine a fost de garda in ziua respectiva si incercam sa identificam pacientul. Daca se confirma ceea ce s-a scris pe Facebook, pot spune ca atitudinea este de sanctionat. Dar trebuie sa vorbim cu toti protagonistii", a precizat Marius Nicolescu, managerul spitalului.