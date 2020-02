O femeie a fost tinuta 16 ore pe holurile spitalului din Constanta si a murit. Politia a dechis dosar pentru ucidere din culpa

Ziare.

"Barbatul a depus plangerea luni, 3 februarie, la Sectia nr. 3 de Politie, reclamand ca mama lui a fost dusa la UPU sambata la ora 7:00, unitate unde a fost tinuta pana la ora 23.00, nefiind tratata corespunzator. (...)A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, Andreea Munteanu.Potrivit SCJU Constanta, pacienta a fost preluata de cadrele medicale in circa 30 de minute de la prezentarea la UPU, facandu-i-se mai multe investigatii, dupa cum reiese dintr-o ancheta interna demarata la spital."Din primele date reiese ca pacienta a fost preluata pe cod verde in aproximativ 30 de minute de la prezentarea in Unitatea Primiri Urgente, i s-au recoltat analize, a facut o serie de alte investigatii amanuntite (radiografie pulmonara si computer tomograf) si a fost evaluata de catre medicii de garda (urgenta, boli interne, cardiologie).Ulterior, starea clinica a pacientei s-a deteriorat, aceasta a fost mutata pe codul rosu dar, din pacate, eforturile medicilor din resuscitare au fost in afara resurselor terapeutice.Conducerea spitalului a demarat o ancheta. In plus, se asteapta rezultatul necropsiei care va clarifica si cauza decesului", a transmis purtatorul de cuvant al SCJU Constanta, Crina Kibedi.Conform acesteia, la Unitatea Primiri Urgente a SCJU Constanta au fost inregistrati, in ultimele trei zile ale saptamanii trecute, aproape 1.400 de pacienti, unitatea fiind la fel de aglomerata ca intr-un weekend din timpul verii, cand la serviciile medicale ale spitalului judetean apeleaza si turistii.Sambata trecuta, de la ora 7:00, pana duminica la ora 7:00, la UPU au fost inregistrati 463 de pacienti, 101 dintre acestia fiind spitalizati in urma investigatiilor medicale ce le-au fost efectuate.