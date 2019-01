O femeie a murit la un spital din Brasov, imediat dupa anestezie

Ziare.

"Nu s-a produs operatia, dupa ce s-a inceput anestezia generala, s-a intubat, a intervenit acest incident. In sala de operatie, cu toata Reanimarea prezenta, cu toate manoperele facute conform protocoalelor", a explicat dr. Valeria Badea, manager Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "I.A Sbarcea" Brasov.Managerul este de parere ca ar putea fi vorba despre un soc anafilactic, desi femeia mai facuse interventii chirurgicale."A mai avut operatii (...) Nu s-a mentionat nimic, analize in limite normale, noi avem toata documentatia. Efectiv - un incident foarte trist pentru toata lumea, caci in fond scopul nostru este sa le facem bine pe paciente. Se presupune ca ar fi fost un soc anafilactic la o substanta, un caz foarte rar, la o substanta anestezica, care incepe cu stop cardiac, ce nu a reactionat la nicio manevra ce face parte din procedura noastra de reanimare (...) Nu a lipsit absolut nimic, nici medici, nici substante", a mai spus dr. Valeria Badea, manager Spitalul de Obstetrica-Ginecologie "I.A Sbarcea" Brasov.Conducerea spitalului asteapta acum concluziile necropsiei efectuate la Serviciul Medicina Legala Brasov.Moartea femeii este considerate suspecta, astfel ca politistii au deschis un dosar penal."In cauza se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa", au precizat reprezentantii IPJ Brasov.