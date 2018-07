O gravida a pierdut sarcina dupa ce a fost plimbata pe jos intre doua maternitati din Iasi

Ziare.

Femeia, care avea o sarcina de 22 de saptamani, s-a prezentat pe 1 iulie la Maternitatea "Cuza Voda", aici fiind medicul care i-a supravegheat sarcina de la inceput, insa acesta era in concediu.Desi avea dureri si sangera, femeia a fost dirijata de un medic rezident catre Maternitatea "Elena Doamna", care era unitatea medicala de garda in acea zi.Mama tinerei a povestit pentru Ziarul de Iasi cum s-a intamplat totul: "Sambata seara a inceput sa o doara spatele (...) La 5 dimineata s-a trezit cu dureri foarte mari, insa nu a chemat ambulanta, a luat un taxi si a mers la 'Cuza Voda' sa vada daca este vreo problema.Stia ca medicul ei este in concediu, insa banuia ca va fi cineva care ii tine locul, mai exact in acea seara era doctorita rezidenta Iliescu. La triaj a ajuns la 5 jumatate, a spus ca se simte rau si ar vrea sa fie consultata.A asteptat o ora si ceva pana a venit dr. Iliescu, care foarte suparata i-a zis ca nu este spitalul de garda. In cele din urma, i-a facut ecografia, a zis ca totul e bine, ca bebe respira, are miscari, ca e foarte activ".Femeia a explicat ca fiica ei a fost trimisa pe cont propriu la Maternitatea "Elena Doamna"."I s-a zis ca nu are ce sa ii faca: ori sa stea sa astepte sa se faca ora 8 ca sa o poata interna, ori sa se duca la 'Elena Doamna'. A plecat pe jos de acolo, iar cand a ajuns la Maternitatea Elena Doamna, pe la 7 dimineata, medicii i-au zis ca avea dilatatie de 3 centimetri, ca membranele nu erau inca rupte, si i-au facut o injectie sa vada daca i se intetesc contractiile sau nu", a mai povestit mama tinerei gravide.Tanara a nascut un copil, insa acesta nu a supravietuit, iar acum medicii sustin ca fatul nu prezenta semne de viata, fiind considerat un avort in evolutie."Pacienta a venit duminica dimineata cu o sarcina de 22 de saptamani si cu avort in evolutie. Dupa patru ore a avortat un fat de 350 de grame, care nu a supravietuit. Fatul nu a prezentat semne de viata", a afirmat medicul Razvan Socolov, managerul Maternitatii "Elena Doamna".Conducerea Maternitatii Cuza Voda a demarat o ancheta interna in acest caz, insa purtatorul de cuvant al unitatii a spus ca nu este vorba despre o culpa medicala.Familia pacientei vrea acum sa afle cine se face vinovat de pierderea sarcinii, asa ca a depus o reclamatie la sediul maternitatii, acuzand medicii de neglijenta.