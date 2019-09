O fetita a fost operata la o luna dupa ce si-a rupt mana, pentru ca toti medicii erau in concediu

Ziare.

Initial, fetita a fost dusa de mama sa la spital, pe 24 iulie, avand mana rupta, iar i s-a pus ghips. Dupa sapte zile, medicii ar fi observat ca osul s-a deplasat, dar tot au decis sa mai astepte, arata Adevarul "Pe 7 august, mana arata destul de bine, punem ghips circular, desi pe radiografii am vazut ulterior ca nu era chiar asa de bine", a povestit mama fetei. Ea a explicat ca pe 14 august a fost indepartat ghipsul si micutei i s-a pus un fel de atela, "desi osul pe toate radiografiile nu era la locul lui, arata destul de stramb. Cand am intrebat de ce este umflata mana un pic, mi s-a spus ca e ok. Am intrebat de ce nu se face radiografie? Mi s-a spus ca arata bine la palpat. Nu am primit nicio foaie bineinteles. Mi se transmite sa revin in septembrie, in data de 2, sa scoatem atela".Pe 19 august, fetita a fost dusa iar la spital, dupa ce mama sa a simtit o umflatura prea mare prin tifonul de la atela, insa medicul rezident i-a transmis ca el nu are ce sa faca. Au revenit la spital dupa doua zile, unde dupa o radiografie s-a descoperit ca "osul e dus de la loc bine de tot, mana umflata acum rau, trebuie operata, dar, surpriza, nu sunt medici care opereaza. Toti sunt in acelasi timp in concediu".Pe 22 august familia a fost trimisa la Spitalul de Recuperare. "Zero Recuperare, nu se ocupa de Urgente, nu este loc la ei, sunt concedii, congrese, ca stiti perioada iulie-august e o perioada foarte proasta de mers la doctor, daca ai nevoie si de ceva operatii e si mai rau. Eu inteleg ca toti avem dreptul la concediu, dar fiica mea are dreptul sa primeasca servicii medicale de calitate, este scris mare pe site-ul ministerului Sanatati", a declarat mama fetei.Intr-un final, copilul a fost operat pe 27 august. "Din cauza ca s-a asteptat atat cei de la Recuperare au lucrat din greu sa refaca osul. O operatie de circa 3 ore, pentru ca era sudat incorect. Cine stie ce se intampla daca asteptam pana in 2 septembrie cand revenea din concediu unul dintre medicii de la Spitalul de copii", a mai spus mama fetei.