O fetita de 6 ani din Iasi, amenintata cu executarea silita pentru o datorie de 35 de lei la spital

Mirela S. a postat pe Facebook un apel, prin care le cere iesenilor o solutie la problema cu care se confrunta. Femeia a precizat ca a primit acasa o somatie de plata de la CJAS Iasi, emisa pe numele fetitei sale de 6 ani.Potrivit iesencei, fetita este somata de Casa de Asigurari de Sanatate sa achite suma de 35 de lei, drept cheltuieli de spitalizare pentru perioada 2014-2015, in care minora ar fi fost internata in spital, dupa o fractura de femur. In caz de neachitare a sumei respective in termen de 15 zile, micuta ar trebui sa suporte cheltuieli de judecata, precum si pe cele de executare silita.Femeia a adaugat ca nu stia nimic despre vreo datorie la CJAS Iasi si ca nu are nimic impotriva sa achite suma ceruta, dar ca nu intelege de ce nu a fost instiintata ea, in calitate de parinte, despre aceasta situatie, ci fiica ei in varsta de 6 ani, care abia invata sa citeasca si sa scrie."Este normal ca un copil de 6 ani sa primeasca o somatie de plata?! Fata a fost internata in perioada 8-12 iunie 2014 cu o fractura de femur, iar CJAS a constatat ca declaratia data pe propria raspundere este contrara celor constatate.In perioada respectiva, fata avea 4 ani, deci e normal ca ea sa primeasca o asemenea somatie?! Ce ar trebui sa fac?", a mentionat femeia.Femeia este nemultumita si are de gand sa mearga la Administratia Finantelor Publice si la CJAS Iasi, pentru a solicita explicatii de la autoritati.Contactat telefonic, seful CJAS Iasi, Radu Tibichi, a sustinut ca nu stie despre ce este vorba."Dati-mi un nume al persoanei vizate, va rog, si vom efectua cercetari. Noi trimitem zeci, sute, mii de astfel de somatii si fiecare este pentru o anumita speta. Vom face verificari in cursul zilei de astazi si vom emite un punct de vedere in acest sens", a declarat, luni, Radu Tibichi.- Seful CJAS Iasi, Radu Tibichi, a revenit cu o declaratie, potrivit careia institutia pe care o conduce nu a facut nimic gresit."Am verificat cazul, este vorba despre o minora internata in spital, intr-adevar, in 2014. In timpul internarii fetei, mama, in calitate de reprezentant legal, a mers cu copilul pentru a face niste investigatii in cadrul laboratorului din ambulatoriul unitatii medicale. Acolo, aceasta a semnat o declaratie pe propria raspundere in care sustinea ca minora nu ar fi fost internata in acel moment in spital, lucru neadevarat. Noi nu avem cum sa decontam de doua ori aceleasi servicii. Doamna in cauza este in culpa si trebuie sa isi asume acest lucru. Ea ar fi trebuit sa vina la noi si sa ne intrebe in primul rand despre ce este vorba", a spus Radu Tibichi.Potrivit acestuia, CJAS nu are cum sa emita somatii de plata decat in functie de codul numeric personal (CNP) al asiguratului si, astfel, institutia nu putea trimite o somatie parintilor pacientei minore."Noi trimitem mii de somatii doar pe baza CNP. Nu avem informatii despre tutore sau reprezentantul legal al minorei. Asa ca trimitem direct pe informatiile asiguratului, fie el si minor. In unele cazuri, chiar daca am avea informatiile, nu avem cum sa trimitem parintilor somatiile de plata, deoarece numele nu coincid. Dupa cum spuneam, mama a semnat un document si si-a asumat ce scria acolo, chiar daca, probabil, nu a citit ce urma sa semneze si nu a stiut", a incheiat seful CJAS Iasi.