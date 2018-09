O gravida supraponderala a fost refuzata de cinci spitale, pentru ca nu aveau masa care sa o sustina

Ziare.

com

Tanara s-a dus la Spitalul din Barlad, in timpul noptii, pentru ca trebuia sa nasca, insa medicii si-au declinat competenta, data fiind complexitatea cazului, catre Maternitatea "Elena Doamna" din Iasi, insa, spun reprezentantii unitatii medicale din Barlad, cazul a fost refuzat si acolo."Pacienta are peste 160 kg, la o inaltime de 1,50 m. Medicul de garda a prezentat cazul colegilor de la Maternitatea "Elena Doamna" Iasi, acolo unde erau transferate, de regula, cazurile de risc, ce ne depasesc competentele.Transferul a fost refuzat, invocandu-se faptul ca maternitatea nu are o masa care sa sustina greutatea unei paciente obeze. Acest lucru este unul fals. Mesele de acest gen pot sustine o persoana de pana la 250 kg", a declarat marti Adrian Gheorghiu, purtatorul de cuvant al spitalului barladean.Acesta a adaugat ca medicul de la Barlad ar fi incercat transferul si la Spitalul Judetean Vaslui, si la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi, precum si la spitalul din Galati, iar, in cele din urma, femeia a ajuns la Bucuresti, la Spitalul Pantelimon, dupa cateva ore, dusa cu o ambulanta "Din ce stiu, medicul a cerut transportul la Bucuresti cu ajutorul unui elicopter SMURD , dar, de asemenea, ar fi fost refuzat. Aici nu cunosc motivele. Stiu, insa, ca gravida a ajuns la Spitalul Pantelimon", a mai spus Adrian Gheorghiu.Seful UPU-SMURD Iasi, prof.univ.dr. Diana Cimposu, a recunoscut faptul ca a fost primit un apel pentru elicopterul SMURD, dar a mentionat ca aeronava era la un alt caz."Am primit apelul si celor de acolo (de la Barlad - n.red.) li s-a transmis ca elicopterul se afla la un caz de infarct miocardic. Ei nu au insistat, au decis transportul cu o ambulanta de la Vaslui, din ce am inteles. Cand a revenit elicopterul era deja seara", a explicat Cimpoesu.Astfel, gravida a fost transportata la Spitalul Pantelimon, din Bucuresti, cu o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Vaslui, insotita de medic, care a facut un popas la Spitalul din Buzau, pentru ca pacienta sa primeasca tratament, deoarece putea oricand sa intre in travaliu.Ajunsa la Spitalul Pantelimon, femeia a fost supusa unei cezariene si a nascut un copil care cantareste 3,9 kilograme. Atat ea, cat si bebelusul sunt in stare buna, potrivit cadrelor medicale.