O nevinovata arsa si vinovatii care au ucis-o

O avalansa de informatii s-a abatut cu furie asupra romanilor in urma uciderii unei paciente arse de vie intr-o sala de operatie bucuresteana, sub "obladuirea" chirurgului M. Beuran.S-a aflat relativ rapid ca, la spitalul Floreasca, pacienta ar fi fost dezinfectata, inaintea interventiei chirurgicale, cu o substanta continand cantitati mari de alcool. Care, extrem de inflamabil fiind, e la mintea cocosului ca nu se foloseste niciodata in conjunctie cu un bisturiu electric.Or, pare clar inca inaintea finalizarii oricaror anchete, ca echipa doctorului Beuran a comis elementara eroare. Femeia a luat foc si a murit. Iar probabilul responsabil principal nu se multumeste sa-si nege vina. Neaga si responsabilitatile celorlalti.El, unul, n-a fost de fata cand femeia s-a aprins. A venit mai tarziu, la spital afirma chirurgul-sef. Si mai afirma, ca (raspunderea) nu i se poate "pune in spate unui om care nu-i acolo, cum nici cei care operau nu aveau nicio treaba cu de ce s-a aprins bolnavul".Mircea Beuran nu face fata singur asaltului unor acuze care nu par defel deplasate. I-a sarit in aparare viguros si presedintele Colegiului Medicilor. Care ancheteaza tragicul caz al nevinovatei ucise de o echipa de oameni avand menirea de a salva bolnavi, nu de a-i trimite pe cea lume.Totusi, potrivit acestui presedinte de coledziu, "...Beuran e un chirurg de elita". Dixit Gheorghe Borcean. Care, suparat de un prezumtiv "asalt mediatic indecent, neprofesionist si neinformat" le cere pacientilor, medicilor si chirugilor sa-i sara lui Beuran in aparare.Ce frumos. Ce patetic. Dar cine-i sare in aparare victimei? Cine era, la fata locului, seful? Cine trebuie sa-si asume raspunderea pentru nefacutele echipei lui?Ca niste neprofesionisti, neinformati si indecenti ucigand in halate albe n-au tinut seama de instructiunile interzicand bisturiul electric dupa dezinfectia cu solutii continand alcool; ca pare sa fi lipsit analiza determinand asumata alergie la iod a pacientei, asumptie care ar fi generat eroarea; ca marele "chirurg de elita" Mircea Beuran (cel pe care-l aparau si liderii PSD Ion Iliescu si Adrian Nastase) nu-si asuma raspunderea pentru fatalele erori ale propriei echipe: toate acestea nu par sa-l intereseze din cale afara pe presedintele coledziului.Spre a-l parafraza pe nenea Iancu: "cine ce are cu el"? Dar cu protejatul lui? Sigur, Mircea Beuran nu va putea fi calificat definitiv drept vinovat pentru moartea femeii arse pe masa de operatie a spitalului Floreasca decat dupa finalizarea anchetelor in curs si eventuala sa condamnare definitiva in instanta. Dar la cum merge justitia in Romania, avem motive sa fim foarte sceptici. Au trecut, in fond, 35 de ani de la asasinarea lui Babu Ursu, fara ca securistii anchetandu-l sa fi fost condamnati definitiv.Au trecut 30 de ani fara ca teroristii, securisti ucigasi de revolutionari nevinovati, iesiti in strada pentru libertate, sa fi fost osanditi. In schimb ucigasii inocentilor eroi s-au dat de trei ori peste cap si s-au prefacut rentabil, intre timp, cu ajutorul falsurilor proprii, al unei prese aservite si al indiferentei noastre, in revolutionari si "martiri". De parca Al Capone s-ar fi metamorfozat cu succes in maica Tereza.Alti ani au trecut futil, fara condamnari in dosarele mineriadelor, al incendiului de la Colectiv, al uciderilor din culpa ministrilor cu bolizi omorand participanti la trafic, ai dosarului 10 august 2018.La multi ani fericiti. Felix culpa, oameni buni. In ce-o priveste pe femeia arsa, pare clar. Intelegem, dupa cum ni se sugereaza, ca femeia ar fi murit cu zile din vina ei proprie. O fi fost nedisciplinata pe masa si-a luat foc.Ce-o fi cautat neobrazata acolo? Rusine sa-i fie! Nu putea sta ea linistita acasa, cu tot cu pancreasul ei canceros, cu tot cu hemoragia ei necesitand o urgenta interventie chirurgicala?La urma urmei, ce-or fi cautat revolutionarii pe strazile Timisoarei? Dar ale Sibiului si Bucurestiului? N-a luat foc Colectivul, din senin, din cer, din piatra seaca, dar in niciun caz din coruptie?Nici la spitalul Floreasca nu prea gasim hibe: nu tu medic plagiator beneficiind din epoca Iliescu si Nastase incoace de sustinerea la nivel inalt a PSD, nu tu responsabili, nu tu malpraxis, nu tu bube, nu tu vinovati, nu tu nimic! Te pomenesti ca ne aflam in paradis si n-am aflat?Nu suntem in lupta doar cu erorile medicale. Suntem intr-o batalie cu minciuna insolenta. Cu duplicitatea si impostura. Cu autoamagirile jalonandu-ne istoria, care se tot rescrie pentru ca hotii revolutiei si ucigasii mineriadelor sa ne poata in continuare dezinforma linistiti la televiziuni de fake, in timp ce-si savureaza sinecurile si pensiile gigantice, speciale, sau foarte speciale. Sau in documentare Recorder.Suntem in razboi cu aroganta ucigasa. Suntem intr-o conflagratie pe viata si pe moarte cu o stabime care, intarita de impunitatea de care se bucura, s-a invatat sa desconsidere trufas plebea si sa scuipe dispretuitor pe drepturile fundamentale, ca si pe dreptul la viata al pacientilor.Si mai suntem in conflict si cu noi insine. Cu indiferenta, lasitatea si carentele noastre de memorie, care consolideaza raul si ne intaresc dusmanii. Caci suntem iuti in a ne revolta. Dar si mai rapizi in a uita. Si radicali, vai, nu in a restabili adevarul si a face dreptate. Ci in a ierta.