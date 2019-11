O pacienta cu arsuri pe 45% din corp a fost plimbata doua saptamani prin trei spitale. Acum este in stare critica. Cum explica Pintea situatia

Primul spital: Slatina

Concret, femeia a fost preluata de Spitalul de Urgenta din Slatina si transferata la Brasov, apoi la Iasi, pentru a fi tratata in compartimentele pentru mari arsi. Cazul femeii readuce in lumina neputinta sistemului de sanatate, cand vine vorba de pacientii cu arsuri grave, prezinta cazul Digi 24 ", spune Constantina Olaru, fiica pacientei.Initial, femeia a ajuns la spitalul din Slatina. Dupa ce i-au curatat ranile si au stabilizat-o, conform protocolului, medicii de aici au cerut transferul catre un spital de rang superior, specializat in ingrijirea marior arsi.In vederea transferului s-a gasit un singur loc, in Spitalul Judetean din Brasov, catre care pacienta a plecat a doua zi. Odata ajunsa in Brasov, i-au fost facute alte analize, iar coordonatorul sectiei de mari arsi a spus familiei ca pacienta este intr-o stare mult mai grava decat i-ar fi prezentat-o colegii de la Slatina.Asa ca a inceput imediat procedura de transfer catre cel de-al treilea spital: Sf. Spiridon din Iasi.," povesteste Constantina Olaru, fiica pacientei.Abia dupa 12 zile a fost aprobat transferul. In tot acest timp, in unitatea din Brasov, pacientei i s-a facut doar toaletarea ranilor, spune fiica acesteia.Femeia precizeaza si ca medicul din Brasov a spus ca nu poate interveni chirurgical mai devreme de 22 de zile.Totusi, odata ajunsa in Iasi, medicii de aici au dus-o imediat in sala de operatii si au reusit sa ii puna grefe pe 8% din rani.", a explicat prof. Univ. Diana Cimpoesu, purtator de cuvant al Spitalului Sfantul Spiridon din Iasi, pentru Digi 24.Sorina Pintea a declarat, duminica, pentru MEDIAFAX, ca, in cazul femeii de 61 de ani din judetul Olt, medicii de la Brasov si Iasi nu au facut nimic gresit."Nu s-a facut nimic gresit la Brasov, dimpotriva. La Iasi pacienta a fost transferata, i s-a facut grefa, 8% din suprafata, ea e stabila in acest moment, este in Unitatea de Arsi", informeaza Pintea.Potrivit aceleiasi surse, pacienta a fost subevaluata la Slatina inainte de transferul acesteia la unitatea medicala din Brasov."A ajuns la Brasov, ea fiind subevaluata la Slatina. A ajuns la Brasov cu arsura 30% pe suprafata corpului, grad intermediar, dar arsura era 45%, grad III", spune Sorina Pintea.Ministrul demis al Sanatatii a precizat faptul ca la Brasov pacienta a fost tratata sub anestezie in sala de operatii de aproximativ cinci sau sase ori, intrucat, in ziua in care a ajuns la Brasov i-au fost luate probe bacteriologice, confirmandu-se astfel existenta unei infectii."Medicii de la Brasov au spus ca in aceste conditii grefa de piele nu era posibila, prin urmare tratamentele care i s-au facut au fost corespunzatoare. Sa nu uitam ca la Brasov exista patru paturi de mari arsi, spitalul e in reorganizare si oricum, erau trei pacienti cu arsuri. Doctorul Grigorescu (Dan Grigorescu - n.r.) de la Brasov a primit aceasta pacienta, pentru ca Iasiul avea probele neconforme si nu puteam sa o trimitem la Iasi. Deci din start am spus ca trebuie sa i se acorde ingrijirile de specialitate undeva repede, astfel incat sa putem sa o transferam in conditii de siguranta acolo unde sunt paturi. La Brasov erau deja doi pacienti mari arsi, unul dintre ei a fost transferat in terapie intermediara pana cand aceasta pacienta a fost ingrijita", a completat aceasta.Sorina Pintea a mentionat faptul ca din moment ce Iasiul nu avea probele, COSU nu putea trimite pacienta acolo pana probele nu erau conforme, insa ca in momentul in care acestea au fost conforme, pacienta a fost transferata la Iasi."Eu am discutat cu medicii din Brasov, cu medicii din Iasi, fiecare si-a facut treaba (...) pacienta practic a a fost trimisa la Brasov pentru o perioada scurta, pana cand vin probele de la Iasi, dar s-a constatat ca a fost subevaluata si cu acinetobacter, nu s-a putut face grefa de piele sau operatia de grefa la Brasov pentru ca nu poti opera un pacient infectat, dar sub anestezie generala i s-a facut tratamentul in sala de operatie", a conchis Pintea.