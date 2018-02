O pacienta de la Iasi bolnava de cancer a murit dupa ce a luat gripa din spital

Ziare.

"O pacienta de-a noastra, care suferea de leucemie, a decedat astazi. Ea era intubata, dupa ce fusese diagnosticata si cu virusul AH1N1", a declarat, luni seara, Gabriel Dimofte, directorul medical de la IRO Iasi.Luni dimineata, reprezentantii unitatii medicale iesene au mentionat ca 11 pacienti bolnavi de cancer au fost diagnosticati si cu virusul gripal , iar, dintre acestia, cinci erau in stare grava. De asemenea, dintre cei cinci, trei au fost intubati.Mai mult, conducerea IRO Iasi a precizat ca au fost instituite restrictii de acces in intreg Institutul, iar atat pacientii, cat si personalul se afla sub monitorizare.Saptamana trecuta, personalul care nu fusese imunizat a primit 50 de doze de vaccin antigripal, pentru a face acest lucru.