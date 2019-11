Spitalul de Urgenta Ploiesti amana toate operatiile care nu sunt urgente, pentru ca nu are anestezic

Ziare.

Managerul spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, Marius Niculescu, a declarat ca luni s-a luat decizia ca unele operatii sa fie amanate, avand in vedere ca in farmacia unitatii sanitare mai exista doar 100 de fiole de anestezic.Fiolele de care mai dispune spitalul sunt folosite pentru urgente."A fost o sincopa de furnizare. (...) Avem in stoc 100 de fiole si s-a decis sa fie amanate operatiile care nu sunt urgente. Se fac doar urgentele, fiind temporizate operatiile cronice. Lipseste un anestezic folosit la anestezia generala", a declarat Niculescu.Potrivit acestuia, comanda de anestezic a fost data la sfarsitul lui octombrie, dar deocamdata nu a ajuns.