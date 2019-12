Pacienta arsa pe masa de operatie, la Spitalul Floreasca: A fost folosit un bisturiu electric cu un biocid, desi era interzis

Incidentul a avut loc duminica, ministrul a aflat de-abia vineri

"Am constatat ca pacienta este foarte bine ingrijita de echipa de la Chirurge Plastica, este intr-o situatie critica, prognosticul ei este rezervat. Nu sunt in masura sa va dau concluziile anchetei. Nu doresc sa ma antepronunt.Colegiul Medicilor s-a autosesizat, iar Corpul de Control al Ministerului Sanatatii are un control in curs, avem date despre el. Insa nu furnizez informatii preliminare care sa orienteze o solutie", a declarat Horatiu Moldovan la Spitalul Floreasca.Pacienta sufera de cancer pancreatic si a suferit doua interventii chirurgicale majore. Echipa ministerului analizeaza situatia pe baza documentelor medicale foaia de observatie, protocolul operator.Intrebat de ce Spitalul Floreasca a anuntat Ministerul Sanatatii dupa cateva zile de la producerea incidentului, Moldovan a spus: "Nu pot sa raspund. E una dintre problemele care se releva in aceasta situatie".De asemenea, secretarul de stat in minister a mai explicat cum s-a produs, de fapt, incendiul de pe masa de operatii."Acest accident combustional intrachirurghicalEste foarte probabil ca, din intersectia acestor trei elemente sa se fi produs incendiul. Este un biocid care s-a folosit la aseptizarea campului operator, tegumentelor pacientului. Acel biocid are autorizatie sa fie folosit in acest sens. Problema este ca electro-bisturiul are in specificatia tehnica interdictia de a fi folosit in combinatie cu acest biocid", a spus acesta.Echipa medicala trebuie sa cunoasca aceste specificatii. De asemenea, probabil ar fi trebuit folosit al tip de dezinfectant, spune secretarul de stat.Aceste accidente nu sunt unice in tara si in strainatate, insa sunt rare."Nu putem vorbi de vina din pozitia in care suntem in acest moment. Vorbim despre fapte, interpretarea lor, intelegerea fenomenului si cand vom avea concluzii, vom vorbi mai departe", a mai spus reprezentantul ministerului.Amintim ca deputatul USR Emanuel Ungureanu a relatat, sambata, pe Facebook despre cazul unei paciente de la Spitalul Floreasca care ar fi luat foc pe masa de operatii in timpul unei interventii efectuate de chirurgul Mircea Beuran Conform asistentelor, incidentul ar fi avut loc pentru ca Beuran "ar fi folosit gresit substantele de dezinfectie a tegumentelor, a imbibat cu aceste solutii campul operator de sub pacienta si la contactul cu electrocauterul pielea pacientei si campurile sterile au luat foc".Ulterior, ministrul Sanatatii, chirurgul Victor Costache, a explicat la Digi 24 ca el a aflat despre cazul acesta abia vineri seara in conditiile in care totul s-a intamplat duminica seara."A trebuit ca ministrul Sanatatii sa afle prin surse terte. Nu am aflat de la conducerea spitalului. Nici conducerea spitalului, nici conducerea sectiei nu ne-a semanalat acest incident", a spus ministrul Costache, adaugand ca a aflat de la cineva din "mediul chirurgical, pentru ca lumea chirurgicala e mica".Ministrul a admis faptul ca s-a incercat ca acest caz sa fie musamalizat si ca e posibil sa fie vorba despre malpraxis.Televiziunile de stiri au transmis sambata ca Beuran a negat ca s-a aflat in sala in momentul incidentului.La putin timp dupa ce informatia a aparut in presa, Politia a inceput o ancheta , iar ministrul Sanatatii a spus ca chirurgii implicati refuza sa coopereze cu reprezentantii Corpului de Control