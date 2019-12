Perchezitii la Spitalul Judetean Ilfov intr-un dosar de frauda si fals cu ... avorturi

Ziare.

com

Potrivit unor surse judiciare citate de Mediafax, este vorba despre Spitalul Judetean Ilfov, aflat pe Bd. Basarabia din Bucuresti.Surse judiciare au precizat ca au avut loc mai multe perchezitii la Spitalul Judetean Ilfov, fiind vizate decontari ilegale de intreruperi de sarcina.Potrivit Politiei Capitalei, cercetarile au inceput in urma cu doua luni, atunci cand politistii "s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca angajati ai spitalului ar fi intocmit documente medicale fictive pentru pacienti, iar serviciile le-ar fi decontat ulterior la o casa de asigurare de sanatate, sumele de bani fiind insusite de persoanele banuite".Surse citate de G4Media au explicat ca un medic e acuzat ca intocmea foi de observatie cu diagnostic fals pentru femeile care solicitau avorturi. Alta angajata de la registratura le lua banii pacientelor ca taxe pentru serviciile medicale solicitate.Apoi, aceeasi registratoare introducea date false in platforma informatica a asigurarilor de sanatate si cerea decontarea serviciilor medicale ca urgente.Persoanele implicate (inclusiv medici) vor fi aduse la sediul Politiei Capitalei pentru audieri.Cercetarile sunt continuate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 si de Serviciul de Investigatii Criminale.Potrivit Libertatea , 11 criminalisti fac perchezitii pe Sectia de Ginecologie.Spitalul Judetean Ilfov a fost implicat, in februarie, intr-un scandal, dupa ce s-a descoperit ca o tanara pe nume Raluca Birsan a lucrat aproape un deceniu, ca medic, desi nu avea diplomele necesare.