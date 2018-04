Pintea anunta ca scad veniturile la 10% din angajatii din Sanatate si da vina pe manageri. Ce solutie de avarie a gasit

Circulara catre manageri

Proteste in toata tara, Pintea spune ca nu toti merita sporuri maxime

Pintea spune ca scaderile se inregistreaza la aproximativ 10% din angajatii din Sanatate si da vina pentru acest lucru pe managerii de spitale."Legea Salarizarii e facuta de Ministerul Muncii, noi, ca Minister al Sanatatii, o aplicam si managerii trebuie sa se incadreze in pragul de 30% pentru sporuri. Sunt si probleme de management. Este vorba de a se gospodari fiecare, de vina sunt cei care nu reusesc sa se incadreze in ceea ce spune legea", a spus Pintea intr-o discutie cu jurnalistii dupa negocierile cu sindicatele.In schimb, acum cateva zile, ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, arunca pisica pentru scaderile de venituri in curtea MS. Pe de alta parte, Sorina Pintea a anuntat ca trimite o circulara catre toti managerii prin care le spune sa acorde stimulentele prevazute de Legea 95 angajatilor carora le scad veniturile. Intre timp, va deveni clara si situatia scaderilor de venituri. Si se vor relua negocierile pe regulamentul de sporuri si acesta va fi modificat in functie de categoria spitalelor.Intrebata de ce managerii de spitale nu au luat singuri aceasta masura si e nevoie de circulara, Pintea a raspuns: "probabil ca nu au fost siguri de ceea ce spune legea".Intrebata daca spitalele au bani pentru a plati aceste compensatii, ministrul a raspuns: "fiind fost manager de spital, pot sa va spun ca exista".Pe masura ce angajatii din sanatate au inceput sa isi primeasca fluturasii de salariu, care ii anuntau ca veniturile le scad cu sume cuprinse intre cateva sute si 1.700 de lei, curtile spitalelor s-au umplut de protestatari care isi cereau drepturile inapoi.In situatia aceasta s-a ajuns dupa ce Legea Salarizarii, chiar daca include cresteri salariale, prevede si ca sporurile sa fie plafonate la 30%, ceea ce a dus la pierderi importante pentru veniturile celor care lucreaza in conditii grele si periculoase.Unii asistenti au explicat ca daca situatia nu este corectata risca sa nu-si mai poata plati ratele la case si vor fi nevoiti sa isi caute de munca in alte tari.In schimb, ministrul Sanatatii a sustinut joi seara, intr-o emisiune la Romania TV, ca nu toata lumea merita sporuri maxime, declaratie ce a fost primita dur pe forumurile angajatilor din sanatate."Exista niste limite, nu toata lumea trebuie sa ia sporuri maxime. Toata lumea vrea sporuri maxime. E normal sa iti doresti venituri mari, dar pana la urma trebuie sa ne facem si o analiza a spitalului in care lucram. Si aici managementul si sindicatul au un rol foarte important. (..) Chiar merita toata lumea sporul maxim?", a spus Sorina Pintea.