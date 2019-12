Politia a inceput o ancheta dupa cazul de la Floreasca, unde o pacienta a ars pe masa de operatie

Ziare.

com

Totodata, sursa citata precizeaza ca pana la acest moment nu a fost inaintata vreo plangere cu privire la cazul respectiv."Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public cu privire la o pacienta internata intr-un spital din Bucuresti, Serviciul Investigatii Criminale din Politia Capitalei a declansat verificari cu privire la aspectele semnalate in mass-media. Pana la acest moment nu a fost identificata vreo plangere cu privire la aceasta situatie", se precizeaza in informarea transmisa de Politia Capitalei.Ministrul Sanatatii, Victor Costache, a anuntat, sambata, ca va trimite corpul de control al ministerului la Spitalul Floreasca din capitala, in legatura cu cazul unei paciente care ar fi fost arsa pe masa de operatie, fiind acum in stare grava cu arsuri pe 40% din suprafata corpului , acesta fiind prezentat public de catre deputatul USR Emanuel Ungureanu.Potrivit afirmatiilor facute de catre deputatul USR pe pagina sa de Facebook, pacienta bolnava de cancer ar fi fost incendiata de catre chirurgul Mircea Beuran, care ar fi folosit "gresit substantele de dezinfectie a tegumentelor, a imbibat cu aceste solutii campul operator de sub pacienta si la contactul cu electrocauterul pielea pacientei si campurile sterile au luat foc".Ungureanu a publicat pe Facebook si declaratiile olografe ale doua asistente din cadrul unitatii medicale, din care rezulta ca pacienta in flacari a fost stinsa cu un lighean de apa. El a sustinut ca, potrivit informatiilor care i-ar fi fost furnizate de catre o asistenta medicala, conducerea spitalului si inspectia venita de la DSP au incercat sa musamalizeze acest caz si nu i-au luat nicio declaratie scrisa chirurgului Mircea Beuran