Premiera in Iasi: Un barbat a primit ambii rinichi de la un donator in moarte cerebrala

Dr. Ionut Nistor, purtatorul de cuvant al spitalului, a declarat joi, pentru Agerpres, ca barbatul are 52 de ani, este din judetul Neamt, iar de cinci ani facea dializa din cauza unei boli imunologice care a debutat in 2005. Pana in 2015, cand a inceput dializa, barbatul a urmat tratament medicamentos.Operatia a fost inceputa la primele ore ale diminetii de 25 decembrie si a durat noua ore."Interventia chirurgicala este o premiera pentru spitalul nostru intrucat ambii rinichi au fost transplantati aceluiasi pacient de la un donator aflat in moarte cerebrala, in varsta de 61 de ani. A fost o interventie foarte grea, care a durat noua ore, spre deosebire de patru ore cat dureaza de obicei. Acum beneficiarul are patru rinichi.Post-operator evolutia este favorabila, pacientul se recupereaza in Sectia de terapie intensiva. Suntem recunoscatori familiei donatorului si dorim sa multumim in mod particular echipei de transplant pentru efortul depus la aceasta interventie maraton. In mod particular suntem recunoscatori domnului profesor Petru Cianga, care pe tot parcursul noptii de 24 decembrie a verificat compatibilitatea imunologica a pacientilor, precum si coordonatorilor echipei chirurgicale - dr. Cornel Morosanu si dr. Adelina Miron, ce au facut posibila aceasta premiera", a precizat dr. Ionut Nistor.Spitalul "Dr. C. I. Parhon" este singura unitate medicala din zona Moldovei unde exista un Centru de Transplant Renal, medicii de aici avand o experienta de 20 de ani in efectuarea unor astfel de interventii.