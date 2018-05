Pretul anularii grevei generale din Sanatate: nota de plata a ajuns la 4,6 miliarde de lei. Sanitas: Guvernul si-a asumat, sa fie sustenabil - Interviu

cifra a ajuns la 4,6 miliarde de lei

Insa drepturile pe care le-au revendicat cei din Sanatate inseamna si bani. Daca pe vechile prevederi s-a ajuns in doar o luna la blocaje, demisii in bloc, salarii platite cu intarziere si sporuri mult mai mici, ce garantii exista ca acum nu vom fi martorii acelorasi situatii?La inceputul lunii martie, cand inca nu erau finalizate negocierile pe regulamentul de sporuri, vicepresedintele Sanitas Mircea Ciocan ne declara ca majorarile de salarii si mentinerea sporurilor la nivelul lunii februarie ar inseamna cheltuieli de 3,9 miliarde de lei de la buget, mai mult decat estimarile initiale ale Guvernului , care avansase suma de 2,9 miliarde de lei. Acum, dupa cum a declarat, intr-un interviu acordat, Iulian Pope, prim-vicepresedintele Sanitas.Daca sunt sau nu bani, spune ca nu e problema sindicatelor, de vreme ce Guvernul s-a angajat ca va plati de la buget. Daca analizam insa datele din raportul pe executia bugetara din primul trimestru al anului , optimismul ca am depasit criza din Sanatate incepe sa paleasca.Nu ca nu erau bani, inainte incorsetarile legii si ale regulamentului de sporuri nu permiteau acordarea drepturilor.Influentele pe Legea Salarizarii se primesc prin transfer de la Casa. A fost o situatie tranzitorie, daca vorbim de acele stimulente , care s-a terminat acum. Acum se va schimba Legea Salarizarii, Guvernul va veni cu o hotarare de guvern unde se vor consimti exceptiile pe care le-am stabilit.Aceste procente se mai relaxeaza astfel incat oamenii sa poata acorda sporurile cel putin la nivelul minim stabilit de regulamentul de sporuri. Asta s-a intamplat marti acolo. Eu zic ca am facut pasi buni si importanti. Nu am intrat la negocieri doar ca sa incheiem actiunile de protest si atat. Am stat, am calculat, am discutat.Vor fi acordate anul asta pentru toate categoriile care pierd, prin ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii Salarizarii.Da. AdicaSunt bani de la buget, da.Da, la 4,6. Efortul bugetar, trebuie sa fim sinceri si sa il recunoastem. S-au facut si eforturi bugetare.Am avut reprezentant de la Ministerul de Finante acolo, am avut premierul la masa, ministrul Muncii, ministrul Sanatatii... Nu cred ca e rostul meu sa apreciez.Aplicarea in mod etapizat a Legii Salarizarii, asa cum era ea stabilita.Nu. Regulamentul de sporuri e negociat pe o perioada... el va mai putea fi imbunatatit la un moment dat, dar, care ne multumeste in momentul acesta.Are limita de jos fata de regulamentul trecut, au intrat si categorii profesionale noi, in mod firesc s-au infiintat sectii noi, au aparut specialitati noi in sistemul sanitar care lucreaza in anumite conditii si ele au fost introduse in acest regulament.E o suma foarte mica, sunt sub 1.000 de angajati in tot sistemul, impactul bugetar nu e foarte mare. Aici a fost o scapare a legii. Echivalare inseamna intrarea in plata de acum si pentru ei. Surorile medicale sunt asistente. Cand mergeti la spital nu stiti daca va trateaza o sora medicala sau un asistent medical.Ea ocupa functia de asistent medical, doar ca nivelul studiilor este Liceul Sanitar, despre asta e vorba. Mai sunt putine persoane in sistemul sanitar care au prins vremurile in care asta era legea in Romania si asistentii medicali erau absolventi de liceu medical. Eu sunt unul dintre ei.Si moasele sunt asistenti medicali supraspecializati. Printr-o eroare a legii, mai mult de interpretare, ele nu beneficiau de cresterea de la 1 martie odata cu asistentii medicali. Asta am rezolvat marti.Inseamna spitale monoprofil, va dau exemplul Institutului Marius Nasta, unde e TBC, toata lumea lucreaza in conditii grele, toata lumea e supusa riscului, tot personalul medical, si atunci in mod firesc ei nu se puteau incadra in 30% cu sporul de TBC. Si pentru aceste cazuri, spitale de psihiatrie, ambulantele, prin hotatare de guvern se va da o derogare de depasire a acestui plafon.Da, trecute in HG, si procentele care vor fi dislocate de la aceste institutii vor fi repartizate catre celelalte unitati sanitare, astfel incat sa fie un bine pentru toata lumea.Nu s-a batut cu pumnul in masa. Au fost negocieri dure, dar fara pumni in masa. De regula partea sindicala e cea care bate cu pumnul in masa.Nu, noi ne-am incarcat cu argumente, nu ne-am dus doar ca vrem si atat. Am ascultat si contraargumentele partenerilor nostri de dialog, s-a venit cu cifre, cu sume, cu impact si intr-un final am ajuns la concluzii. Au fost dure oricum negocirile, fara discutie.Putin. A mai fost o raportare la o data la care PSD-ul nu era de fapt la guvernare, la 2016. Nu puteam accepta aceasta raportare. Si de aici am tot construit. Important e ca am convenit, dincolo de ce am obtinut, am deschis niste negocieri pentru viitor pe legea care reglementeaza unitatile sanitare.Saptamana viitoare. E nevoie de acest timp, ea trebuie avizata de comisiile speciale din cadrul ministerelor, avizata de CES (Consiliul Economic si Social) .