Primul studiu pe pacienti infectati privind dinamica anticorpilor dobanditi natural pentru COVID-19

Studiul se va derula pe pacienti internati in cele 2 spitale, care au fost confirmati pozitiv prin testul RT PCR. Din punct de vedere metodologic, se vor utiliza 2 metode serologice pentru detectarea anticorpilor, Chemiluminiscenta si ELISA.Interpretarea se va face in baza unui cumul de date clinice si paraclinice urmarite pe durata internarii. In plus, subiectii vor fi chestionati in detaliu pentru a evalua impactul bolii asupra sanatatii, a atitudinilor si a stilului de viata., a declarat conf.Subiectii inrolati in studiu vor fi testati pentru anticorpi si post externare pe o durata de minimum 3 luni pentru a se monitoriza in dinamica evolutia rezultatelor. Potrivit reprezentantilor MedLife, vor fi alocate pentru acest studiu peste 5.000 de teste.a spus, a mai spus dr. Roxana Vasliescu.Avand o baza solida pe baza primului studiu privind imunizarea naturala a populatiei, dar si prin prisma noului parteneriat cu institutii publice, MedLife mai anunta ca isi dezvolta propriul centru de cercetare, oferindu-si in continuare resursele autoritatilor pentru a sprijini efortul acestora in lupta cu noul coronavirus.Compania evalueaza investitii in valoare de peste jumatate de milion de euro pentru proiecte de cercetare pana la finalul anului., a declaratMedLife a finalizat saptamana trecuta propriul studiu privind imunizarea naturala a populatiei, fiind cel mai mare studiu din regiune si unul dintre cele mai mari din Europa care a utilizat spre validare 4 metode de testare. Compania si-a mai exprimat intentia de a extinde studiul in Suceava, epicentrul infectiei cu noul coronavirus din Romania.