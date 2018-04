Primul transplant pulmonar din Romania: Cum se simte pacientul la o saptamana de la operatie

Scandalul transplantului in Romania

"La o saptamana de la interventie, prima de acest tip din Romania, pacientul are o evolutie favorabila. Barbatul a respirat fara ajutorul aparatelor la sase ore de la interventie, iar cele patru drenuri toracice au fost extrase pe rand de echipa medicala, in timpul acestei saptamani.Conform procedurilor, pacientul se afla in continuare pe Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva, intr-o rezerva, unde face exercitii pentru mobilitate. De asemenea, in acest moment, barbatul face si exercitii pentru a-si imbunatati capacitatea respiratorie. El este monitorizat permanent", se arata intr-un comunicat al Spitalului Clinic Sfanta Maria remisPacientul este un tanar din Iasi, de 37 de ani, iar donatorul a fost un barbat in varsta de 46 de ani, victima unui accident vascular, care a fost transportat la Spitalul din Alexandria, iar apoi la Floreasca, unde au fost recoltati plamanii.Medicul care a coordonat echipa care a efectuat transplantul este chirurgul Igor Tudorache, care este stabilit in Germania si a zburat in Romania in noaptea de dinaitea operatiei.Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu atragea atentia saptamana trecuta ca esentiale pentru pacient sunt acum tratamentul si ingrijirea pe care le va primi dupa operatie, avand in vedere ca medicul principal Igor Tudorache nu este in tara.Adrian Popa, presedintele Asociatiei Romane de Transplant Pulmonar, spunea la randul sau ca medicii din Romania nu sunt pregatiti pentru a face fata complicatiilor ce pot aparea dupa o operatie atat de delicata.Spitalul Sf. Maria este singurul spital acreditat din Romania pentru transplantul pulmonar. Spitalul, aflat in administrarea Primariei Capitalei, este in centrul unui scandal din 2016, cand ministrul Sanatatii de atunci, Vlad Voiculescu, a spus ca acreditarea a fost obtinuta ilegal, la presiuni politice.Managerul spitalului, Narcis Copca, a depus o plangere penala impotriva lui Voiculescu, pentru "abuz in serviciu" si l-a acuzat chiar si de "ucidere din culpa".El a fost sustinut de primarul Gabriela Firea si, dupa ce PSD a preluat guvernarea, Agentia Nationala de Transplant a anuntat ca Spitalul Sfanta Maria din Capitala va putea efectua transplant de plamani.De atunci insa nu s-a intamplat nimic. Cu mai putin de 24 de ore inainte de operatia de transplant, o noua serie de acuzatii si amenintari cu instanta a avut loc intre Gabriela Firea si Vlad Voiculescu.Fostul ministru tehnocrat a atras atentia ca Spitalul Sfanta Maria "a investit 10 milioane de euro si nu a facut niciun transplant, desi este acreditat (in mod ilegal) de 2 ani si inclus in programul MS de 1,5 ani", motiv pentru care considera ca Gabriela Firea, impreuna cu "toata gasca de domni de la Agentia Nationala de Transplant", "ar trebui sa intre in pamant de rusine".Voiculescu prezenta si povestile tragice a doua mame ale unor fetite cu fibroza chistica. Una dintre mame tocmai fusese instiintata ca fiica ei de 8 ani nu mai are nicio sansa de viata. A doua mama anuntase ca emigreaza pentru ca fetita ei de 5 ani sa aiba aceasta sansa.Pusa de jurnalisti fata in fata cu aceste tragedii, Firea a spus ca il da pe Vlad Voiculescu in judecata pentru ca "isi face campanie pe sanatatea romanilor".Voiculescu i-a raspuns intr-o postare pe Facebook: "Intr-un punct are dreptate doamna Firea, vom ajunge in instanta... si imi pare rau ca am intarziat atat. Dar pana sa imi dea mie socoteala pentru vorbe aruncate aiurea, doamna Firea are de dat socoteala catorva zeci de familii care fie isi plang mortii, fie asteapta fara speranta langa cei care nu au murit inca dar carora dansa si acolitii dansei le-au luat orice speranta!".