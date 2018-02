Privatii avertizeaza ca e iminenta criza in sanatate: Banii spitalelor se vor duce in salarii si sporuri. Pacientii vor avea de suferit

Privatii cer cresterea tarifelor si au sesizat Consiliul Concurentei

Sindicalistii cer solutii pentru ca sunt multe situatii, pe diverse sectii, unde pragul este depasit. Ministrul Sorin Pintea spune ca schimbarea plafonului "nu intra in discutie", dar ca discutiile sunt bune, chiar daca va mai dura pana cand se va ajunge la un numitor comun.Rezultatul negocierilor pe sporuri, coroborat cu majorarile salariale foarte mari anuntate de Minister vor duce iminent la o criza in sanatate, avertizeaza Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private (PALMED).Acestia prezinta rezultatele unor simulari efectuate de ei, potrivit carora peste 70-80% din bugetele spitalelor se vor duce pe salarii si sporuri, astfel ca tot pacientii vor avea de suferit in final. In plus, PALMED acuza ca mediul privat este discriminat, asa ca"Salutam cresterile salariale din sistemul public, acestea reprezentand o normalizare a situatiei si o decizie care ar putea tempera exodul medicilor. Sigur, nicio valoare a unui venit nu poate inlocui o politica coerenta de dezvoltare si de investitii, care sa duca in final la un act medical performant, in beneficiul pacientului. Ceea ce imputam categoric este insa felul in care factorii de decizie aleg sa acopere aceste cheltuieli, lasand tocmai pe umerii pacientului consecintele cresterilor. Pe scurt,In acest moment, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu plateste salarii, ci servicii prestate. Mai exact, din bugetul Fondului Unic de Asigurari Sociale de Sanatate, jumatate merge catre plata serviciilor, la care se adauga o suma separata pentru acoperirea cheltuielilor salariale. Un calcul simplu arata ca aproape 60% din bugetul FNUASS merge acum catre spitale, prin servicii si transferuri.In pasul 2, o analiza pe bugetul din 2017 al unui spital judetean de urgenta, la intamplare selectionat, arata ca 75% din bani au mers catre cheltuieli salariale, suma care depaseste incasarile din prestarea de servicii, plus subventiile FNUASS.Am extins rationamentul facand un calcul extrem de simplu si reducand la minimum estimarea. Asa am ajuns la o previziune sumbra:", a declarat Cristian Hotoboc, presedintele Patronatului Furnizorilor de Servicii Medicale Private - PALMED, potrivit unui comunicat Astfel, sustine Hotoboc, investitiile in materiale si dispozitive sanitare vor fi tot mai mici, asa ca pacientii vor fi cei afectati in final.Astfel,ca sistemul public sa poata sustina salariile si acuza discriminare."Sistemul privat este discriminat in mod repetat: furnizorii de servicii medicale private nu au, in mod firesc si normal, acces la FNUASS pentru a acoperi cheltuieli, dar nici nu pot face acest lucru prin incasarea unei sume care sa acopere costul real, cu titlul de 'contributie personala', neexistand un fundament legal in acest sens.Suntem constant in discutii pe aceasta tema cu factorii de decizie. In momentul in care ceea ce incasezi nu-ti acopera costurile si nici nu ai voie sa le acoperi in mod legal, sigur ca te gandesti la utilitatea contractarii. In plus,", a mai declarat Hotoboc, anuntand si ca a fost sesizat Consiliul Concurentei pe aceste probleme.De altfel, si Sorina Pintea a luni ca doar pentru ca vor creste salariile medicilor nu vor fi servicii medicale de o calitate mai buna, pentru ca infrastructura spitalelor necesita in continuare multe investitii."Nu va rezolva decat partial aceasta problema, suntem constienti cu totii. De aceea, continuam programele privind dotarea cu aparatura medicala la nivelul Ministerului Sanatatii, pentru ca avem surse, sunt fonduri pe care le vom utiliza, dar pe de alta parte si autoritatile locale care au preluat aceste spitale trebuie sa se ocupe de asta. Categoric ca actul medical nu va fi mult mai bun avand in vedere ca au crescut salariile, dar asta este etapa a doua. Apoi, va urma evaluarea", spune Sorina Pintea.