Probleme in toate spitalele publice din tara. Doi medici din Slobozia nu si-au mai luat concediu de 10 ani

Ziare.

com

O problema majora in spitalele din tara o reprezinta si curatenia, care lasa de dorit, dar si raportarea infectiilor nosocomiale, iar asta o zic chiar sefii din sanatate, care au facut verificari in ultima luna in toate spitalele publice din tara.Oficialii sustin ca au descoperit nereguli peste tot: lipsa curateniei, lipsa personalului medical si suprasolicitarea medicilor si asistentelor care lucreaza acum in spitale, dar si lipsa aparaturii medicale noi.De exemplu, la Spitalul Judetean din Slobozia, sectia de neonatologie functioneaza doar cuPotrivit unuia dintre medici, daca pleaca unul dintre ei in concediu, al doilea ramane singur si este imposibil sa se descurce.Aici lucreaza 78 de medici, dintre care 15 au iesit deja la pensie. Pentru a functiona in conditii optime, in aceasta unitate medicala ar fi nevoie de inca 32 de specialisti.Un alt exemplu ar fi o doctorita, care desi este accidentata si are nevoie de o interventie chirurgicala, inca vine la munca, pentru ca daca ar lipsi, sectia ar trebui inchisa, potrivit PRO Tv O alta problema descoperita de oficiali este reprezentata de echipamentele vechi.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, promite insa aparatura noua pentru spitalele publice, dar si pentru cele mai mici, astfel incat doctorii sa nu mai aiba motive sa le ocoleasca.Totusi, exista si spitale renovate, un exemplu fiind cel din Urziceni, judetul Ialomita, insa aici nu lucreaza specialisti, din cauza exodului de medici romani.