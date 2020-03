Procurorii au deschis dosar de abuz in serviciu in scandalul spitalului de la Suceava, unde zeci de medici s-au infectat

LIVE

Procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, examinand mai multe articole din data de 23 martie publicate in mediul online, s-au sesizat din oficiu pentru savarsirea infractiunilor de "zadarnicirea combaterii bolilor" si "abuz in serviciu", prevazute de Codul Penal, "in sensul ca la nivelul institutiilor judetului Suceava nu au fost respectate masurile dispuse cu privire la reglementarile legislative in vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase", informeaza un comunicat al institutiei."Totodata, din continutul publicatiilor online a rezultat faptul ca anumiti functionari publici din sistemul medical si-au exercitat in mod defectuos atributiile de serviciu, aducand atingere intereselor legitime ale cetatenilor, prin aceea ca, in contextul pandemiei existente la nivel mondial, au solicitat cadrelor medicale din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava prezenta, la data de 23.03.2020, la serviciu, a persoanelor testate pozitiv, negativ si a celor suspecte, rezultand intr-o posibila contaminare, in masa", se arata in comunicat.Potrivit acestuia, in acest context, la nivelul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, s-a dispus inceperea urmaririi penale, in rem, sub aspectul savarsirii infractiunilor sus-mentionate, cauza aflata in urmarire penala proprie, cu sprijinul structurilor de politie judiciara din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, bazata pe o comunicare interinstitutionala si cu respectarea masurilor sanitar-epidemiologice.Cercetarile continua in vederea lamuririi tuturor imprejurarilor de fapt, a circumstantelor de comitere a faptelor si a stabilirii raspunderii penale a tuturor participantilor, urmand ca cercetarile sa fie extinse si sub aspectul savarsirii altor infractiuni si al lamuririi cauzei sub toate aspecteleAutoritatile au decis ca Spitalul Judetean din Suceava sa fie inchis , dezinfectat si transformat in spital pentru COVID-19, dupa ce zeci de medici si asistente de la acest spital au fost confirmati cu coronavirus Decizia a fost anuntata de secretarul de stat din Ministerul Sanatatii Nelu Tataru, intr-o interventie telefonica la Digi24. Conform Mediafax, numarul cadrelor medicale din unitate infectate cu noul coronavirus a ajuns la 52.