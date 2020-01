Procurorii deschid dosar penal in cazul unui al doilea pacient ars la Floreasca

Ziare.

"La data de 08.01.2020, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti a fost inregistrat un alt dosar penal avand ca obiect sesizarea din oficiu privind faptul ca, in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta Bucuresti, un pacient care a fost operat in luna martie 2019 in sala de operatii pentru bolnavi cronici a suferit arsuri in timpul interventiei chirurgicale", se arata intr-un comunicat de presa.Parchetul de pe langa Judecatoria Sector 1 precizeaza ca in acest caz s-a dispus inceperea urmaririi penalepentru savarsirea infractiunii deServiciul Omoruri din Politia Capitalei audiaza, miercuri, ca martori, mai multi asistenti medicali si medici rezidenti de la Spitalul Floreasca in cazul pacientei care a suferit in luna decembrie 2019 arsuri pe masa de operatie.In acest caz, Inspectia Sanitara de Stat a sanctionat cu 30.000 de lei Spitalul de Urgenta Floreasca "pentru neregulile gasite", dar si intreaga echipa operatorie, de la asistent, pana la conducatorul echipei.Totodata, in urma cercetarii administrative efectuate de conducerea spitalului, s-a decis si demiterea chirurgului Mircea Beuran din functia de sef al Sectiei Clinice de Chirurgie III, pentru nerespectarea obligatiilor din contractul de administrare.