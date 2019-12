Profesorul Beuran a explicat cum s-a petrecut incidentul de la Floreasca. Spune ca a ajuns la pacienta dupa ce focul a fost stins

"Cand am aparut si eu, echipa era socata"

Incidentul a avut loc duminica, ministrul a aflat de-abia vineri

Mai mult, sustine chirurgul, a participat la incheierea interventiei medicale, iar astfel se explica si semnatura sa pe protocolul operator."Un coleg de-al meu, find duminica (22 decembrie, ziua cand a avut loc operatia - n.red.), venind la contravizita, sesiseaza agravarea starii de sanatate, imi da telefon, si ii spun ca intr-o astfel de situatie trebuie dusa bolnava la sala de interventie, si voi veni si eu sa ajut echipa.Au dus bolnava in blocul operator de urgente, unde, in sala, in clipa in care au folosit electrocauterul, au simtit miros de priza arsa. Imediat, au sesizat ca de sub campurile operatorii apare fum. In clipa aceea, au mobilizat campul operator, dar intrand aer sub camp, s-a autoaprins de la o scanteie, sau deja mocnea", a explicat Beuran, la Antena 3, sambata seara."Mai mult, pacienta aceasta, fiind polialergica, nu s-a putut face campul cu o solutie iodata, cum se face de obicei.In clipa in care s-a produs acest foc, echipa a cautat diferite mijloace de acoperire a flacarii, iar cineva a adus un vas cu apa sa stinga focul. Eu, in momentul acela, nu eram in echipa operatorie, nu eram in blocul operator. Acest lucru poate fi dovedit de camerele de luat vederi.Cand am ajuns, bolnava era deja mutata din sala in care s-a produs incidentul, in alta sala, iar echipa cauta sa faca hemostaza, adica oprirea sangerarii. Cand ei cautau sa faca aceasta hemostaza, am aparut si eu, m-am asociat echipei, echipa era socata pentru ca a trecut prin acest eveniment. Am intrat, am preluat operatia, am finalizat-o.Am ajutat impreuna cu echipa de la chirurgie plastica, am pregatit tot ce trebuia facut pentru a pune pacientul in pozitia de a fi transporat in Terapia Intensiva a marilor arsi. Suprafata in momentul evaluarii era de 25-30 la suta. Bolnava se gaseste acum in Terapie Intensiva, o ingrijim impreuna cu echipa de la arsi", a continuat Mircea Beuran explicatiile.De asemenea, medicul a explicat ce a urmat dupa operatie si a precizat ca toata aparatura din sala de operatie nu este verificata de medici, din punctul de vedere al sigurantei de operare."In primul rand, imediat cum s-a terminat actul operator si tot inventarul acesta de gesturi medicale, am anuntat personal managerul spitalului, directorul medical si familia pacientei. Nu s-a cautat sa se musamalizeze nimic. Este un eveniment neplacut, dar medicul nu a fost implicat cu nimic, pentru ca arsura nu este unde a lucrat cu electrocauterul. Este ancheta tehnica care se va face, care sa verifice aparatul si modalitatea in care s-a facut aranjamentul de electrochirurgie, pe care nu il face medicul.Sunt niste protocoale. Echipa operatorie intra in sala stiind ca totul este verificat. Se verifica toate aparatele. Toate functioneaza cu curent electric, echipa intra sa faca operatia, ea nu intra sa verifice daca aparatele functioneaza sau nu functioneaza.Nimeni din echipa nu a avut nevoie de prim ajutor. A fost o valvataie, dar nu a ars ca o torta. Nu stiu de ce nu a fost folosit un extinctor, puteau fi folosite.Vizavi de ce s-a afirmat de catre secretarul de stat (in Ministerul Sanatatii - n.red.), ca eu am semnat protocolul operator, este adevarat, dar normal ca mi-am asumat, incheind procedura. Echipa a aratat cum au aparut mirosul, fumul. Am contrasemnat si am luat la cunostinta. Parafele mele sunt puse pentru ca am luat la cunostinta si pentru ca am terminat operatia", a mai declarat profesorul Beuran.Amintim ca deputatul USR Emanuel Ungureanu a relatat, sambata, pe Facebook despre cazul unei paciente de la Spitalul Floreasca care ar fi luat foc pe masa de operatii in timpul unei interventii efectuate de chirurgul Mircea Beuran Conform asistentelor, incidentul ar fi avut loc pentru ca Beuran "ar fi folosit gresit substantele de dezinfectie a tegumentelor, a imbibat cu aceste solutii campul operator de sub pacienta si la contactul cu electrocauterul pielea pacientei si campurile sterile au luat foc".Ulterior, ministrul Sanatatii, chirurgul Victor Costache, a explicat la Digi 24 ca el a aflat despre cazul acesta abia vineri seara in conditiile in care totul s-a intamplat duminica seara."A trebuit ca ministrul Sanatatii sa afle prin surse terte. Nu am aflat de la conducerea spitalului. Nici conducerea spitalului, nici conducerea sectiei nu ne-a semanalat acest incident", a spus ministrul Costache, adaugand ca a aflat de la cineva din "mediul chirurgical, pentru ca lumea chirurgicala e mica".Ministrul a admis faptul ca s-a incercat ca acest caz sa fie musamalizat si ca e posibil sa fie vorba despre malpraxis.Televiziunile de stiri au transmis sambata ca Beuran a negat ca s-a aflat in sala in momentul incidentului.La putin timp dupa ce informatia a aparut in presa, Politia a inceput o ancheta , iar ministrul Sanatatii a spus ca chirurgii implicati refuza sa coopereze cu reprezentantii Corpului de Control