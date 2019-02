Protest la Spitalul Judetean Tulcea: 200 de medici si asistente s-au trezit cu salarii mai mici si cu 1.500 de lei

Ziare.

com

Acestia s-au plans de scaderile salariale din luna ianuarie care au ajuns pana la 700 de lei la asistente si pana la 1.500 de lei, arata Realitatea de Tulcea Managerul Tudor Nastasescu a transmis ca salariile trebuie sa se incadreze in prevederile legislative actuale."Bani exista, insa aceasta limitare la 30% (pragul pentru sporuri, n.red.) nu permite ca sa fie acordati din punct de vedere legal! A trebuit sa taiem de peste tot de unde am putut, ca sa ne incadram in acest plafon. Va dau dreptate si sunt alaturi de voi, pentru ca si eu sunt in aceeasi situatie. Daca cei de la centru nu schimba ceva, noi, aici, nu avem ce face", a transmis managerul Nastasescu.Liderul sindicatului TesaMed, Marcel Iordache, a spus ca cei mai afectati sunt cei care fac ture de weekend, pentru ca au ramas de tot fara sporuri."In loc de taiere, noi asteptam o crestere, conform a ceea ce a promis Guvernul, este vorba de cresterea cu 25% pentru noi cei care nu am fost pusi pe grila 2022. Oamenii sunt revoltati pentru ca dupa toate promisiunile in privinta salarizarii din sanatate, rezultatul final este ca veniturile nete le vor scadea considerabil in aceasta luna!", a transmis Iordache.Dupa zeci de minute de protest si discutii cu managerul, oamenii au inteles ca vina nu este a conducerii spitalului. Acestia au anuntat ca daca situatia lor nu se va rezolva printr-o ordonanta, vor merge la Bucuresti pentru a protesta.