Protest la Universitar: Angajatii dezvaluie conditiile incredibile din spital. Ministerul Sanatatii face verificari

In urma acuzatiilor, Corpul de Control al ministrului Sanatatii si Directia de Sanatate Publica au inceput sa faca verificari, pentru a vedea modul in care sunt folosite fondurile alocate de minister."A fost trimis Corpul de Control al ministrului, vor merge si cei de la DSP, la Spitalul Universitar. Va fi verificat modul in care spitalul foloseste fondurile alocate de minister. Verificam daca exista probleme cu materialele, asa cum au spus angajatii", au declarat pentru News.ro reprezentanti ai MS.Ei au mai spus ca oficial nu a existat nicio sesizare la minister referitor la o posibila problema de dotare a unitatii spitalicesti cu materiale consumabile sau cu aparatura.Asistentii care au iesit in fata spitalului sa protesteze au dezvaluit o serie de nereguli care pun viata pacientilor in pericol.Mariana Luceanu, asistent anestezist, a spus ca sunt multe nemultumiri, dar cea mai stringenta este lipsa materialelor."Nemultumirile principale sunt urmatoarele: lipsa personalului, conditiile inumane in care lucram, lipsa materialelor. Chiar daca conducerea spune:Ba nu avem!(vopsea - n.red.) . Instalatorii cumpara ce pot, cum pot.", a declarat aceasta la Digi24."- Dezinfectanti aveti?- Nu!- Si ce faceti?- Dumnezeu... In blocul operator este dezinfectant. Vorbesc de colegii de pe sectii care se descurca cum pot", a completat femeia, subliniind ca riscurile pentru pecienti sunt "infectiile asociate actului medical... mai mult de atat ce poate fi mai riscant?".Mariana Luceanu a mai spus ca scaunele care ar fi trebuit duse la casat, in loc sa fie inlocuite, au fost tapisate: "Cele mai vechi scaune, care trebuiau date la tasare de cand hau, au fost retapisate. Mesele s-au retapisat.. Aia nu poti sa ii scoti chiar daca retapisezi"."In blocul operator, in camera de facut materiale, nu avem aer conditionat. Sunt 40 de grade acolo. Lasam geamul deschis, iar", a mai relatat Mariana Luceanu.Un alt cadru medical, Daniel Simion, a precizat ca nu sunt saci pentru a pune in cosurile de gunoi, ca dezinfectantii lipsesc, de asemenea, iar pe jos se spala uneori cu apa si cu sapun."Nu se mai poate (...). Nu se schimba saculetii de la cosuri, din sala. Ca merge si asa, ca nu sunt saci.. Cand vin controalele anuntate, avem de toate. E bine pentru noi cand vin controalele, avem tot ce ne trebuie., am spus-o si acum doi ani si inca se perpetueaza aceste neconformitati. Nu ne putem feri de infectiile alternative actului medical atat timp cat nu putem sa lucram in conditii decente. Doamna manager stie ca pe Sectia de Neurologie a Spitalului Universitar in aprilie au fost imbolnaviti de la pacienti 20 de colegi de-ai nostri?", a declarat acesta pentru Digi24.Cadrele medicale au mai afirmat ca li s-a impus sa aleaga intre vouchere de vacanta si sporuri.Pusa fata in fata cu aceste acuzatii, managerul Spitalului Universitar, Adriana Nica, le-a negat. Intr-o interventie telefonica pentru Digi24, ea a sustinut ca nu se poate dovedi ca instrumentarul a fost spalat cu apa si sapun si oricum nu s-a intamplat niciodata acest lucru la Spitalul Universitar."Va dati seama ca acest lucru nu poate fi dovedit si nu s-a intamplat niciodata in Spitalul Universitar. Pentru ca, inainte sa se sterilizeze instrumentarul, se spala. Instrumentarul nu se duce la sterilizat murdar de sange. Se spala cu apa si substante speciale. (...) Noi tocmai am incheiat procedura de modernizare a statiei centrale de sterilizare si dotare cu aparatura moderna, de inalta performanta. (...)Statia centrala de sterilizare functioneaza, stimata doamna, pentru ca se sterilizeaza instrumentarul si se sterilizeaza tot ce este nevoie ca sa poata fi folosit la interventiile chirugicale", a explicat managerul pentru sursa citata.Ulterior protestului, conducerea SUUB a transmis un comunicat de presa in care da asigurari ca activitatea in spital se desfasoara normal, iar pacientii nu au avut de suferit din cauza protestului de luni dimineata, scrie Agerpres."Activitatea medicala in cadrul spitalului se desfasoara in conditii normale de lucru, iar pacientii internati in sectiile si compartimentele unitatii nu au avut si nu vor avea de suferit. Nu exista lipsa de medicamente, materiale sanitare, dezinfectanti, dovada fiind si solicitarile de transfer dinspre alte unitati sanitare, inclusiv clinici private. (...)Conducerea spitalului a solicitat Ministerului Sanatatii o analiza a acestei situatii din partea Corpului de control. Cu privire la grupul de protestatari, facem precizarea ca s-au delimitat prin afirmatiile defaimatoare facute la adresa spitalului si a actului medical de colegii lor care isi dovedesc competenta, seriozitatea si responsabilitatea la locul de munca in cadrul SUUB", se arata in document.