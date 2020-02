Raluca Turcan: OUG data de Guvern va salva vieti. Pacientii in stare critica vor beneficia mai repede de interventii si nu vor plati nimic

Ziare.

"Ordonanta de urgenta data de Guvernul Orban va salva vieti. Astfel, pacientii in stare critica vor beneficia mai repede de interventii in cel mai apropiat spital, fie de stat, fie privat. Va creste deci numarul unitatilor sanitare care rezolva cazurile de infarct miocardic sau de accident cerebral. Pacientul va beneficia de tratament si NU va plati nimic", a scris, marti seara, pe Facebook, Raluca Turcan.Aceasta exemplifica: "Un pacient din Craiova, cu infarct miocardic acut (cum a fost cazul unei vedete TV), nu va mai trebui transportat la Bucuresti pentru a fi preluat de un mare spital din Capitala, deja supraaglomerat, ci va putea fi salvat la centrul de cardiologie din Craiova"."In cazul bolnavilor de cancer, se vor face servicii integrate in care sunt prinse toate componentele: medicamente, radioterapie, interventii chirurgicale. Ei vor putea alege daca se trateaza la un spital de stat sau la unul privat.Practic, prin aceasta OUG, pacientii vor avea acces la serviciul medical pe care il considera cel mai bun, in baza contributiilor semnificative pe care le fac la bugetul de sanatate luna de luna, din salariu", a mai scris Turcan.Vicepremierul afirma ca "Guvernul PNL da posibilitatea pacientilor sa aleaga unde se trateaza: fie in spitalele de stat, fie in cele private"."Decontarea se va realiza in acelasi regim, din bugetul Sanatatii, indiferent daca este vorba de un spital de stat sau privat. Liberalizam, astfel, serviciile medicale ca sa punem binele pacientului pe primul loc. NU se privatizeaza niciun serviciu medical! Este un fake-news prin care cei care au interese obscure in sistemul medical vor sa denatureze adevarul", isi incheie Turcan postarea. Ordonanta de urgenta prevede modificarea Legii privind reforma in sanatate , in sensul in care programele nationale de sanatate - finantate de stat - vor putea fi derulate "unitar" de catre furnizori publici si privati.